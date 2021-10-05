Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Microsoft libera Windows 11 com múltiplas áreas de trabalho
Tecnologia

Microsoft libera Windows 11 com múltiplas áreas de trabalho

A nova edição já está disponível para atualização no Brasil e é gratuita para clientes do Windows 10. Segundo a empresa, é a edição mais leve, segura e rápida do sistema operacional

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 13:23

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 out 2021 às 13:23
Prédio da Microsoft nos EUA
Prédio da Microsoft em Los Angeles, na Califórnia Crédito: Reuters
A Microsoft anunciou nesta terça-feira (5) o Windows 11, que já está disponível para atualização no Brasil e é gratuito para clientes da edição 10. Segundo a empresa, é a edição mais leve, segura e rápida do sistema operacional, que não ganhava nova roupagem há seis anos.
O novo sistema terá um botão de iniciar no meio da tela e múltiplas áreas de trabalho, uma mudança impulsionada pela restrição social da pandemia, que levou famílias a dividirem computadores em casa para trabalhar e estudar. Cada área terá aplicativos e configurações próprias.
Segundo Adriano Galvão, gerente-geral de consumo e venda de dispositivos da empresa, o sistema está mais funcional, com melhor navegabilidade e menos exigência de atualizações.
O Windows 11 conta com um recurso chamado de Snap Layouts, que permite ao usuário posicionar as janelas de diferentes formas quando muitos programas estão abertos de forma simultânea.
Outra novidade é que o Microsoft Teams, plataforma de comunicação da companhia, passa a vir integrado ao sistema operacional.
A comercialização para empresas ainda não tem preço definido e começa em 2022. Os PCs que vêm pré-instalados com o Windows 11 já estão disponíveis para compra no Brasil.
A Microsoft registrou desempenho positivo diante da alta demanda por computadores pessoais e serviços na nuvem durante a pandemia. No ano fiscal terminado em junho deste ano, a receita foi de US$ 168 bihões (R$ 910 bilhões), alta de 18%; e o lucro alcançou US$ 61,3 bilhões (R$ 332 bilhões) elevação de 38%.
Os ganhos derivados do setor de computação pessoal atingiram US$ 14 bilhões (R$ 75,8 bilhões) no trimestre, alta de 9%. Os produtos e serviços ligados ao Windows comercial, vendido a empresas, tiveram crescimento de 20% no período, impulsionados principalmente pela demanda do Microsoft 365.

Veja Também

Made in ES: tecnologia capixaba chega aos EUA, à Europa e até à Ásia

Golpes na internet exigem estratégias eficientes de segurança pública

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Direito Tecnologia Microsoft
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados