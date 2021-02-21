Michael Klein, acionista da Casas Bahia, compra concessionárias Honda

Enquanto reduz sua participação nos negócios de aviação executiva, o Grupo CB, de Michael Klein (que também é acionista da Casas Bahia), está expandindo a rede de concessionárias.
Além das cinco lojas Mercedes-Benz e Jaguar Land Rover que o empresário já tinha em seu portfólio no varejo automotivo, ele deve anunciar nos próximos dias que as novas unidades da rede serão da marca Honda.
Com a aquisição de duas concessionárias da Honda em Santos e na Praia Grande, que passam a ter a bandeira CB Autos Honda, o grupo vai administrar sete concessionárias no estado de São Paulo.
O movimento acontece no momento em que Klein vende parte das operações de sua Icon Táxi Aéreo, conforme antecipou a Folha de S.Paulo em outubro.