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Economia

Michael Klein, acionista da Casas Bahia, compra concessionárias Honda

Empresário expande braço automotivo do grupo e diminui negócios de aviação executiva
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 fev 2021 às 17:47

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 17:47

O empresário Michael Klein, no heliponto das Casas Bahia, em São Caetano do Sul
O empresário Michael Klein, no heliponto das Casas Bahia, em São Caetano do Sul Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
Enquanto reduz sua participação nos negócios de aviação executiva, o Grupo CB, de Michael Klein (que também é acionista da Casas Bahia), está expandindo a rede de concessionárias.
Além das cinco lojas Mercedes-Benz e Jaguar Land Rover que o empresário já tinha em seu portfólio no varejo automotivo, ele deve anunciar nos próximos dias que as novas unidades da rede serão da marca Honda.
Com a aquisição de duas concessionárias da Honda em Santos e na Praia Grande, que passam a ter a bandeira CB Autos Honda, o grupo vai administrar sete concessionárias no estado de São Paulo.
O movimento acontece no momento em que Klein vende parte das operações de sua Icon Táxi Aéreo, conforme antecipou a Folha de S.Paulo em outubro.

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