Manifesto defende valores do jornalismo profissional nas Américas

Conteúdos jornalísticos nas plataformas digitais Crédito: Freepik

A Associação Nacional de Jornais ( ANJ ) é uma das entidades signatárias de manifesto divulgado nesta terça-feira (21) que insta as organizações supranacionais e os países das três Américas a colocar na agenda e priorizar o valor dos conteúdos jornalísticos nas plataformas digitais, tema de extrema importância, para garantir as condições de remunerações justas e razoáveis por parte das empresas digitais.

O manifesto (LEIA AQUI NA ÍNTEGRA) , liderado pela Sociedade Interamericana de Imprensa (IAPA, na sigla em inglês), destaca que os veículos de comunicação têm mais audiência do que nunca, mas as receitas que financiavam o jornalismo profissional são absorvidas por intermediários que concentram mais de 80% da publicidade digital do mundo, colocando em perigo a sustentabilidade do jornalismo.

O documento enfatiza que são louváveis as iniciativas recentes de empresas como Google e Facebook cujo objetivo é pagar à mídia em alguns países pelas licenças de conteúdo. Porém, para os signatários do manifesto, esses programas ainda não são a resposta justa e completa que o setor precisa.

O texto ressalta que as plataformas devem pagar aos meios de comunicação pelo uso que fazem do seu conteúdo, com o qual obtêm muitos benefícios, diretos e indiretos. Ressalta ainda a necessidade de promover um ecossistema digital saudável e equilibrado, no qual a opacidade dos algoritmos não acabe decidindo que informações são relevantes para uma pessoa ou sociedade, e no qual a desinformação possa ser combatida com um jornalismo profissional e de qualidade.