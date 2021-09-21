Manifesto defende valores do jornalismo profissional nas Américas

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) é uma das entidades signatárias de manifesto divulgado nesta terça-feira (21) que insta as organizações supranacionais e os países das três Américas a colocar na agenda e priorizar o valor dos conteúdos jornalísticos nas plataformas digitais, tema de extrema importância, para garantir as condições de remunerações justas e razoáveis por parte das empresas digitais.
O manifesto (LEIA AQUI NA ÍNTEGRA), liderado pela Sociedade Interamericana de Imprensa (IAPA, na sigla em inglês), destaca que os veículos de comunicação têm mais audiência do que nunca, mas as receitas que financiavam o jornalismo profissional são absorvidas por intermediários que concentram mais de 80% da publicidade digital do mundo, colocando em perigo a sustentabilidade do jornalismo.
O documento enfatiza que são louváveis as iniciativas recentes de empresas como Google e Facebook cujo objetivo é pagar à mídia em alguns países pelas licenças de conteúdo. Porém, para os signatários do manifesto, esses programas ainda não são a resposta justa e completa que o setor precisa.
O texto ressalta que as plataformas devem pagar aos meios de comunicação pelo uso que fazem do seu conteúdo, com o qual obtêm muitos benefícios, diretos e indiretos. Ressalta ainda a necessidade de promover um ecossistema digital saudável e equilibrado, no qual a opacidade dos algoritmos não acabe decidindo que informações são relevantes para uma pessoa ou sociedade, e no qual a desinformação possa ser combatida com um jornalismo profissional e de qualidade.
Além da IAPA e da ANJ, são signatárias do manifesto as seguintes entidades: Associação Mundial de Editores de Notícias (WAN-IFRA), Organização Ibero-americana de Telecomunicações (OTI), Associação Internacional de Radiodifusão (AIR), Meios de Comunicação de Canadá (NMC, Canadá), Aliança de Mídia (NMA, EUA), Aliança de MeiosMx (México), Associação de Mídia (AMC, Honduras), Associação de Mídia de Jamaica (MAJ, Jamaica), Sociedade Dominicana de Jornais (SDD, República Dominicana), Associação de Meios de Informaçāo (AMI, Colômbia), Associação Equatoriana de Editores de Jornais (AEDEP, Equador), Conselho de Imprensa Peruano (CPP, Peru), Associação Nacional de Imprensa (ANP, Bolívia), Associação Nacional de Imprensa (ANP, Chile) e Associação Argentina de Entidades Jornalísticas (ADEPA, Argentina).