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Banco Central

Mais de um cliente encontra R$ 1 milhão esquecido em Valores a Receber

Os três maiores saques realizados nas primeiras semanas de funcionamento da ferramenta da autoridade monetária somam em torno de R$ 3,62 milhões
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 abr 2022 às 19:08

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 19:08

Mais de uma pessoa encontrou um valor acima de R$ 1 milhão esquecido em uma instituição financeira por meio do Sistema Valores a Receber. Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta sexta (1º).
Enquanto um cliente sacou R$ 1,625 milhão, outro descobriu R$ 1,155 milhão de saldo remanescente. Um terceiro brasileiro ainda tinha cerca de R$ 838 mil à disposição. Todos os valores são referentes a grupos de consórcio encerrados.
*** FOTO DE ARQUIVO *** SÃO PAULO, SP, 21.08.2019 - Still dinheiro. CÃ©dulas. Real. (foto Gabriel Cabral/Folhapress)
O pedido de resgate pode ser feito durante um dia todo, sem restrição de horário Crédito: Gabriel Cabral/Folhapress
Os três maiores saques realizados nas primeiras semanas de funcionamento da ferramenta da autoridade monetária somam em torno de R$ 3,62 milhões. Teve ainda quem descobriu dinheiro esquecido em poupança no valor aproximado de R$ 279 mil.
Na terça (29), o diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do BC, Mauricio Moura, já tinha revelado o maior valor encontrado.
"A grande maioria dos recursos é de valores muito pequenos, afinal, pouca gente esquece muito dinheiro em uma conta bancária", disse o diretor do BC no IV Fórum de Gestão Pública, promovido pela Faciap, em Curitiba (PR).
"Essa pessoa não sabia que tinha R$ 1,65 milhão em nome dela no sistema financeiro e, graças ao Sistema Valores a Receber, recuperou esse dinheiro. Imagino que tenha ficado bastante feliz", completou. ​

10 MAIORES VALORES A RECEBER SOLICITADOS PELO SVR

  1.  R$ 1.625.244,52 - Conta de depósito à vista e recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados;
  2. R$ 1.155.143,12 - Recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados;
  3. R$ 837.972,75 - Recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados;
  4. R$ 609.910,75 - Tributos e encargos de operações de crédito, conta de depósito à vista e conta de depósito de poupança;
  5. R$ 461.558,89 - Cotas de capital a pagar de cooperados desligados, conta de depósito à vista e recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados;
  6. R$ 454.726,14 - Conta de depósito à vista;
  7. R$ 446.987,01 - Conta de depósito à vista;
  8. R$ 324.289,61- Recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados;
  9. R$ 312.596,62 - Conta de depósito à vista;
  10. R$ 278.931,62 - Conta de depósito de poupança.
Apenas 1.370 brasileiros têm valores acima de R$ 100 mil a recuperar. A maioria das pessoas físicas com direito aos valores a receber tem apenas centavos disponíveis. Ao todo, 13,96 milhões de beneficiários podem sacar até R$ 1. No intervalo entre R$ 1,01 e R$ 10, são 8,85 milhões.
Na segunda-feira (28), o BC deu início a um novo cronograma de pagamento do dinheiro esquecido. O calendário, que vai até 16 de abril, é válido para pessoas e empresas que ainda não sacaram o saldo remanescente.
O pedido de resgate pode ser feito durante um dia todo, sem restrição de horário. A liberação continua a ser feita conforme a data de aniversário da pessoa física ou da data de abertura da pessoa jurídica.

VEJA O NOVO CALENDÁRIO DOS VALORES A RECEBER

  • Ano de nascimento; Dia em que irá receber
  • 1964 a 1967; 1º de abril;
  • 1968 a 1971; 4 de abril;
  • 1972 a 1975; 5 de abril;
  • 1976 a 1979; 6 de abril;
  • 1980 a 1981; 7 de abril;
  • 1982 a 1983; 8 de abril;
  • 1984 a 1985; 11 de abril;
  • 1986 a 1988; 12 de abril;
  • 1989 a 1992; 13 de abril;
  • 1993 a 1997; 14 de abril;
  • 1988 em diante; 15 de abril.
Nos sábados deste mês de abril (2, 9 e 16), o cidadão poderá fazer o saque na repescagem, caso não tenha retirado os valores na data prevista para o ano de nascimento ou para o ano de abertura da empresa.

VEJA OS SETE PASSOS PARA FAZER A TRANSFERÊNCIA

  • Passo 1 - Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br;
  • O acesso ao site deve ser feito na data informada;
  • Vá em "consulta", em azul, no passo 1 da tela.
  • Passo 2  -  Informe os dados solicitados;
  • Na próxima tela, digite CPF e data de nascimento, no caso das pessoas físicas, ou CNPJ e data de abertura da empresa;
  • Clique em "Acessar meus Valores a Receber".
  • Passo 3 - Entre com sua conta gov.br;
  • Informe o CPF e vá em "Continuar"; depois, digite a senha e clique em "Continuar" novamente;
  • É preciso ter nível prata ou ouro no sistema para conseguir ter acesso ao dinheiro;
  • Se ainda não possuir conta nesse nível, será necessário elevar a segurança por meio do site ou aplicativo (clique aqui para saber como mudar o selo da conta).
  • Passo 4 - Leia o termo de responsabilidade e aceite-o;
  • É preciso ler o termo de responsabilidade e aceitá-lo.
  • Passo 5 -  É hora de saber quanto irá receber e de onde;
  • Aparecerão, então, os "valores pendentes de solicitação";
  • O sistema do Banco Central vai mostrar: 
  • Valores a receber;
  • Instituições que devem devolver o dinheiro;
  • Tipo dos valores;
  • Informações adicionais, quando for o caso.
  • Passo 6  -  Clique em uma das opções que o sistema indicar:
  • "Solicitar por aqui" - significa que a instituição oferece a devolução do valor via Pix no prazo de até 12 dias úteis;
  • Selecione uma das chaves Pix e informe os dados pessoais;
  • Para pedir a transferência dos demais valores por meio de Pix, repita o procedimento de escolha da chave Pix;
  • Guarde o número de protocolo, caso seja preciso entrar em contato com a instituição;
  • "Solicitar via instituição" - significa que a instituição não oferece a devolução por Pix;
  • Neste caso, entre em contato pelo telefone ou email informado para combinar com o banco a forma de devolução do valor​;
  • Na tela de informações dos Valores a Receber, o cidadão deve consultar os canais de atendimento da instituição clicando em cima do nome dela.
  • Passo 7 - Informe os dados e faça a transferência;
  • Quem escolher receber por Pix, deve informar o número da chave;
  • Depois, será preciso digitar telefone e e-mail, e concordar com o envio das informações ao sistema;
  • Em seguida, vá em "Cadastrar";
  • Na próxima, tela, aparecerá o protocolo; anote-o e clique em "Fechar".

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