Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Maia: Novo texto de socorro a Estados deve priorizar seguro-arrecadação
Impacto do coronavírus

Maia: Novo texto de socorro a Estados deve priorizar seguro-arrecadação

Presidente da Câmara disse que um dos pontos criticados na proposta, o de empréstimos garantidos pela União, que abriria espaço de até R$ 50 bilhões para financiamento, foi excluído da versão que será apreciada nesta segunda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 15:50

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 15:50

Para destravar o projeto que prevê socorro a Estados e municípios durante a pandemia do novo coronavírus, o presidente da CâmaraRodrigo Maia (DEM-RJ), propõe que o texto priorize uma espécie de seguro para garantir a arrecadação desses entes e foque a suspensão da dívida com bancos
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, propõe que o texto priorize uma espécie de seguro para garantir a arrecadação dos Estados Crédito: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados
Maia participou nesta segunda-feira (13) de uma videoconferência com representantes da Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo).
As declarações ocorreram enquanto aliados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) avaliam que a proposta de até R$ 40 bilhões do Ministério da Economia para o pacote de socorro aos estados na crise do coronavírus não deve ser suficiente para ajudar os entes.
Maia afirmou que um dos pontos criticados na proposta em debate até sexta (10), o de empréstimos garantidos pela União, que abriria espaço de até R$ 50 bilhões para financiamento, foi excluído da versão que será apreciada nesta segunda.
"Nós tivemos muita crítica na questão dos empréstimos, então estamos, na nossa proposta, excluindo os empréstimos e estamos focando o seguro do ICMS (imposto estadual) e do ISS (imposto municipal), que gera convergência", afirmou. "Estamos esperando para ver qual a proposta do governo".

Veja Também

Governo e Congresso reavaliam acordo de socorro aos estados

Socorro a Estados terá impacto de até R$ 222 bi aos cofres públicos, diz Mansueto

A ideia, afirmou, é viabilizar uma espécie de seguro ICMS e ISS, que seria a recomposição nominal (sem correção inflacionária) das receitas de estados e municípios durante a crise do coronavírus. Assim, eles teriam previsibilidade e conseguiriam compensar a queda de arrecadação, que, segundo dados citados por Maia, já alcança 40%.
Na avaliação do deputado, a responsabilidade dessa forma de ajuda a estados e municípios é do governo federal. "Essa recomposição só o governo federal pode permitir, porque só ele pode imprimir dívida, moeda".
Se a arrecadação melhorar, o governo não precisaria complementar os recursos para os entes federados, acrescentou o presidente da Câmara. "Como é um seguro e ninguém está fixando valor, o governo recompõe naquilo que for necessário", defendeu. "Ou a gente vai dar as condições para que Estados e municípios não entrem em colapso, ou a gente não vai chegar a lugar nenhum."

Veja Também

Maia acusa equipe econômica de dar informações falsas em projeto para Estados

Estados começam a calcular perdas de arrecadação com coronavírus

Outro ponto que deve ser contemplado no texto, de acordo com o deputado, é a suspensão das dívidas dos Estados e municípios com bancos. "A suspensão das dívidas do Tesouro, basicamente todas elas já foram feitas pelo Supremo. Não vejo necessidade de nós mantermos isso no texto", disse. Segundo ele, o impacto seria menor, de R$ 9 bilhões a R$ 12 bilhões.
Com o apoio de Maia, chefes de Executivos estaduais tentam emplacar um plano de alívio financeiro no curto prazo e sem contrapartidas, o que incomodou a equipe econômica.
O time de Guedes considera a proposta uma bomba fiscal que pode gerar um custo de até R$ 222 bilhões ao governo federal.
Ciente das dificuldades na Câmara, o ministro vem buscando apoio dos senadores para tentar mudar eventual votação na Câmara que desagrade o governo.

Veja Também

Medidas antivírus podem substituir Plano Mansueto

Congresso prioriza projeto emergencial a estados em vez do Plano Mansueto

Maia falou ainda sobre a discussão em torno da redução de salários de servidores públicos. Ele afirmou que não se fala "demagogia" com o tema e que todos os que têm salários maiores nos três Poderes compreendam que terão que dar uma contribuição no curto prazo.
No entanto, teria que ser um movimento unificado dos três Poderes, "para que não fique parecendo que o problema está num poder".
Maia disse ainda que há uma tentativa de se construir uma proposta com a equipe econômica de congelamento de dois anos do salário de servidores. Se o governo federal encaminhar o projeto, afirmou, a Câmara vai votar o texto.
"Mas precisa ser uma coisa combinada. Porque às vezes a gente fala e o outro Poder não aceita. E como há uma independência, se nós aprovarmos algo, só tem eficácia se todo mundo compreender a importância".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Imagem de destaque
Inteligência artificial no trabalho: como criar soluções mesmo sem saber programar
Tiago Splitter orientando os seus jogadores em Blazers x Warriors
NBA: Tiago Splitter, do Portland Trail Blazers, é 1º técnico brasileiro nos playoffs

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados