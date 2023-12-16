Lula diz que aprovação da reforma tributária é fato histórico

"Conseguimos aprovar, pela primeira vez na história brasileira, uma reforma tributária em um Congresso em que temos minoria", disse. "O que aconteceu ontem foi um fato histórico e o Haddad merece uma salva de palmas especial por isso."

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A declaração ocorreu durante cerimônia do governo federal em Itaquera (zona leste de São Paulo) para anúncio de obras de um empreendimento a ser construído em parceria com o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto).

O evento faz parte da estratégia de atuação de Lula como cabo eleitoral do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) para a eleição à Prefeitura de São Paulo em 2024.

Lula assina o contrato para o início das obras do empreendimento Copa do Povo, que fará parte do programa Minha Casa, Minha Vida - Empreendimentos. As unidades habitacionais serão erguidas em uma área invadida em protesto pelo MTST às vésperas da Copa do Mundo de 2014.

O terreno reivindicado pelo movimento fica perto da Neo Química Arena, uma das sedes da Copa. Segundo o MTST, o projeto das construções foi aprovado em 2017, mas ficou travado pelo governo federal, sobretudo no período Bolsonaro.

O movimento atribui à gestão Lula a retomada do diálogo entre as esferas federal, estadual e municipal para a autorização das obras. O empreendimento com 2.650 apartamentos será tocado pelo MTST.

Durante o evento, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), afirmou que o governo trabalhará na próxima semana para concluir a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento, consolidando o equilíbrio macroeconômico e orçamentário.

"Ainda tem que concluir as aprovação sobre as bets e a expectativa de promulgação da reforma tributária", disse.

Segundo Padilha, esta semana ajudou a consolidar o que chamou de "um grande presente de Natal ao povo brasileiro", mencionando a promulgação da reforma tributária e a aprovação do primeiro orçamento do presidente Lula.

"A reforma tributária simplifica a vida do empresário, pequeno, médio e grande, que quer investir no país. Acaba com a balbúrdia tributária e faz justiça tributária, porque de um lado com imposto zero para a cesta básica e passa a cobrar de quem tem helicóptero, jet ski e iate e cria novas taxas para produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente."

O ministro ainda afirmou que no debate da lei complementar será possível discutir formas de não estimular a distribuição de armas.

Em uma votação histórica, a Câmara dos Deputados deu nesta sexta (15) aprovação final à reforma tributária, que unifica cinco tributos sobre consumo e coloca o Brasil no mapa dos países que adotam um sistema IVA (Imposto sobre Valor Agregado). A proposta agora vai a promulgação.

A PEC (proposta de emenda à Constituição) foi aprovada em primeiro turno por 371 votos a 121.