Lira diz que Haddad apresentou 'linhas mestras' do arcabouço fiscal

"O núcleo do governo precisa sintonizar e apoiar o texto que o ministro da Fazenda — junto com sua equipe, envolvendo o Ministério do Planejamento — decidir. A principio, este texto vem sendo gestado com muito carinho, com muito afinco, a muitas mãos, ouvindo pessoas das mais diversas opiniões", disse Lira, na entrevista que foi ao ar na noite da quarta-feira na emissora.

Arthur Lira, presidente da Câmara Crédito: Marina Ramos/Câmara

Lira elogiou as conversas que têm tido com Haddad, classificando-as como "proveitosas".