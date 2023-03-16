Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Lira diz que Haddad apresentou 'linhas mestras' do arcabouço fiscal
Diálogo

Lira diz que Haddad apresentou 'linhas mestras' do arcabouço fiscal

O presidente da Câmara disse que ministro está conversando com parlamentares sobre pontos da reforma tributária
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 mar 2023 às 09:19

Publicado em 16 de Março de 2023 às 09:19

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou, em entrevista à GloboNews, que o jantar que teve com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi "amistoso" e de "aproximação", marcado por conversas sobre o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Ele disse que o chefe da equipe econômica lhe apresentou as "linhas mestras" da nova regra, mas que não o forçou por detalhes.
"O núcleo do governo precisa sintonizar e apoiar o texto que o ministro da Fazenda — junto com sua equipe, envolvendo o Ministério do Planejamento — decidir. A principio, este texto vem sendo gestado com muito carinho, com muito afinco, a muitas mãos, ouvindo pessoas das mais diversas opiniões", disse Lira, na entrevista que foi ao ar na noite da quarta-feira na emissora.
Arthur Lira presidente da Câmara
Arthur Lira, presidente da Câmara Crédito: Marina Ramos/Câmara
Lira elogiou as conversas que têm tido com Haddad, classificando-as como "proveitosas".
Segundo o presidente da Câmara, o ministro tem tido "sensibilidade muito boa" no diálogo com o Parlamento e que, desta forma, conta com a simpatia e a boa vontade dos deputados. "É louvável a capacidade de arregimentação dele, da equipe dele no trato com o Congresso Nacional", disse.

Veja Também

A Gazeta publica série de artigos sobre reforma tributária

Reforma tributária vai mexer com a sua vida. Para melhor

Notas preliminares sobre a reforma tributária

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Fernando Haddad Arthur Lira reforma tributária Congresso Nacional Agências Núcleo Ministério da Fazenda
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump
Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados