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Dívida de R$ 98,5 bilhões

Justiça concede recuperação judicial da Odebrecht S.A. e outras grupo

A empresa entrou com o pedido de recuperação em junho de 2019, após enfrentar dificuldades financeiras por seu envolvimento no escândalo de corrupção da Lava-Jato

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 18:24
Fachada da sede da construtora Odebrecht, na Zona Oeste de São Paulo (SP)
Fachada da sede da construtora Odebrecht, na Zona Oeste de São Paulo (SP) Crédito: MARCOS BEZERRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
A 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Justiça de São Paulo concecedeu nesta segunda-feira (27) a recuperação judicial da Odebrecht S.A. e outras 11 empresas do grupo.
A partir da homologação, a empresa terá dois anos para executar o plano, que foi aprovado pelos credores em abril.
Entre as empresas cuja recuperação foi concedida hoje pelo juiz João de Oliveira Rodrigues Filho estão OSP Investimentos, Odebrecht Serviços e Participações S.A., ODB International Corporation, OPI S.A., OP Gestão de Propriedade S.A., Odebrecht Energia S.A., Kieppe Participações e Administração, ODBINV S.A., Odebrecht S.A., Edifício Odebrecht RJ S.A., Odebrecht Properties Investimentos S.A. e Odebrecht Energia Investimentos S.A.
A recuperação judicial da Odebrecht é a maior da história do país, com dívidas estimadas em R$ 98,5 bilhões. A empresa entrou com o pedido de recuperação em junho de 2019, após enfrentar dificuldades financeiras por seu envolvimento no escândalo de corrupção da Lava-Jato.

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