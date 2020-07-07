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Mônica Porto

Artigo de Opinião

Economia

Recuperação de crédito tributário é esperança para pequenas empresas

Direito de reaver valores que foram pagos a mais ou de forma indevida está previsto em lei. É simples de ser feito e gera fluxo de caixa, ajudando a dar fôlego nesta crise
Mônica Porto

Públicado em 

07 jul 2020 às 12:00
Arrecadação com impostos está em queda em virtude da pandemia do coronavírus
Arrecadação com impostos está em queda em virtude da pandemia do coronavírus Crédito: Jcomp/Freepik
Em tempos de enfrentamento de dificuldades financeiras, sem recursos para pagamento de salários, aluguel ou tributos, empresas vêm buscando cada vez mais formas de sobreviver em meio à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Muitas têm buscado recuperar fluxos de caixas utilizando a recuperação de créditos tributários, que nada mais é o direito de reaver valores que foram pagos a mais ou de forma indevida. Recuperar créditos tributários está previsto em lei.
Os setores de cuidados com animais, como petshops, além de farmácias, bares e autopeças são os principais que podem ser beneficiados com essas restituições ou compensações. Isso porque a maioria dos produtos comercializados por esses segmentos não é totalmente tributada pelos varejistas em função de serem produtos chamados monofásicos e substituição tributária, que são regimes de tributação em que o imposto é recolhido de forma antecipada por um responsável. Este, por seu turno, em uma única vez faz o pagamento em nome de toda a cadeia produtiva até chegar nas mãos do consumidor final.

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O pequeno empresário, principalmente aquele optante pelo Simples Nacional, que não utiliza sistemas de gestão de estoques para conseguir controlar tais produtos e separá-lo dos demais, acaba pagando o tributo indevidamente.
Nesses casos, poderá ser feito um estudo dos últimos cinco anos, com um levantamento do crédito que pode ser restituído e formalizada a solicitação da restituição ou da compensação dos valores de todos estes anos. Essa recuperação pode ser feita de forma bem simples e na maioria dos casos a restituição é creditada em poucos meses na conta do contribuinte, gerando fluxo de caixa e ajudando a dar mais fôlego neste momento de crise. Caso a empresa tenha débitos, ela poderá compensá-los e reduzir seus passivos tributários, o que também ajuda reduzindo os pagamentos de juros nos atrasos dos impostos.
*A autora é contadora e especialista em Gestão Tributária

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