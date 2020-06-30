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Dados

Taxa de desemprego fica em 12,9% no trimestre até maio, revela IBGE

Em igual período de 2019, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 12,3%. No trimestre até abril de 2020, a taxa de desocupação estava em 12,6%

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 10:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 10:13
Desemprego no Brasil atinge mais de 12,5 milhões de pessoas
A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.460,00 no trimestre encerrado em maio Crédito: Reprodução/Folha de S.Paulo
A taxa de desocupação no Brasil ficou em 12,9% no trimestre encerrado em maio, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta terça-feira (30), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado ficou perto da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, do sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, calculada em 13%, e dentro do intervalo entre 12,3% e 14,8%.
Em igual período de 2019, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 12,3%. No trimestre até abril de 2020, a taxa de desocupação estava em 12,6%.
A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.460,00 no trimestre encerrado em maio. O resultado representa alta de 4,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 206,623 bilhões no trimestre até maio, queda de 2,8% ante igual período do ano anterior.

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