Taxa de desemprego fica em 12,9% no trimestre até maio, revela IBGE

A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.460,00 no trimestre encerrado em maio Crédito: Reprodução/Folha de S.Paulo

O resultado ficou perto da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, do sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, calculada em 13%, e dentro do intervalo entre 12,3% e 14,8%.

Em igual período de 2019, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 12,3%. No trimestre até abril de 2020, a taxa de desocupação estava em 12,6%.