Setor de serviços puxa fechamento de vagas em maio, mostra Caged

O fechamento recorde de vagas formais em maio foi puxado pelo setor de serviços, que eliminou 143.479 postos, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira, 29, pelo Ministério da Economia. Em seguida, o maior saldo negativo foi na indústria, com 96.912 vagas fechadas.