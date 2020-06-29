Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Setor de serviços puxa fechamento de vagas em maio, mostra Caged
Empregos

Setor de serviços puxa fechamento de vagas em maio, mostra Caged

Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram divulgados nesta segunda-feira (29) pelo Ministério da Economia

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 15:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 15:49
Carteira de trabalho
Carteira de trabalho Crédito: GABRIEL JABUR/Ministério do Trabalho
O fechamento recorde de vagas formais em maio foi puxado pelo setor de serviços, que eliminou 143.479 postos, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta segunda-feira, 29, pelo Ministério da Economia. Em seguida, o maior saldo negativo foi na indústria, com 96.912 vagas fechadas.
O comércio registrou resultado negativo em 88.739 postos. Também teve saldo negativo no mês a construção, 18.758 vagas.
Das atividades econômicas, apenas a agricultura e pecuária registrou saldo positivo, em 18.758 vagas.

Veja Também

Crise do coronavírus fecha 1,4 milhão de vagas formais, diz governo

Brasil entrou em recessão no primeiro trimestre de 2020, diz FGV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados