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Economia

Itapemirim começa a receber aeronaves para voos comerciais após Anac autorizar

Em nota, a companhia afirma que a segunda aeronave da frota chega neste domingo ao aeroporto de Confins (MG)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 mai 2021 às 16:55

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 16:55

Avião da Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) está fazendo voos de certificação
Avião da Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) está fazendo voos de certificação Crédito: Douglas Cavalcanti/Divulgação
Após obter autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operar voos comerciais em todo o território nacional no início deste mês, o Grupo Itapemirim começou a receber aeronaves para suas operações no setor.
Em nota, a companhia afirma que a segunda aeronave da frota chega neste domingo ao aeroporto de Confins (MG). Em um primeiro momento, o Airbus A320 deve ficar em Confins para trâmites envolvendo o processo de importação. De lá, o jato seguirá para São José dos Campos (SP), onde receberá nova pintura e customizações. O Airbus A320 será configurado para 162 assentos.
A empresa já conta com uma aeronave da fabricante europeia. Com 15 anos de uso e capacidade para 180 passageiros, o jato realizou em abril os voos de certificação da Itapemirim junto à Anac.
O Grupo Itapemirim enfrenta processo de recuperação judicial e sua entrada no mercado de aviação comercial acontece em meio à maior crise da história do setor aéreo, diante dos efeitos da pandemia da covid-19 na demanda por voos no Brasil e no mundo.

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