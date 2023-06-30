IR 2023: Receita Federal paga 2° lote de restituição nesta sexta (30)

SÃO PAULO - A Receita Federal paga nesta sexta-feira (30) o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2023. A consulta ao lote foi liberada no dia 23. Serão 5,1 milhões de contribuintes contemplados neste lote, um montante total de R$ 7,5 bilhões a serem pagos.
Entre os contribuintes com prioridade, 130 mil são idosos acima de 80 anos, mais de 978 mil têm entre 60 e 79 anos, 70.589 têm alguma deficiência física, mental ou doença grave e 468.889 contribuintes têm o magistério como maior fonte de renda.
Ainda será feito o crédito bancário para 3,5 milhões de contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que, por utilizarem a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição por Pix, receberam prioridade.
De acordo com o Fisco, também haverá o pagamento de valores a contribuintes que saíram da malha fina de anos anteriores.
O Imposto de Renda ainda terá mais três lotes de restituição neste ano entre julho e setembro, com o pagamento sendo feito no último dia útil de cada mês.
O contribuinte que cai na malha fina do Imposto de Renda não recebe a restituição até que corrija as falhas e envie uma declaração retificadora à Receita. Para saber como está a análise da declaração pelo fisco, é preciso acessar o e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita) ou o portal Gov.br.