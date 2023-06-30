IR 2023: Receita Federal paga 2° lote de restituição nesta sexta (30)

Receita Federal paga restituições Crédito: Arte em foto do Shutterstock

SÃO PAULO - A Receita Federal paga nesta sexta-feira (30) o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2023 . A consulta ao lote foi liberada no dia 23. Serão 5,1 milhões de contribuintes contemplados neste lote, um montante total de R$ 7,5 bilhões a serem pagos.

Entre os contribuintes com prioridade, 130 mil são idosos acima de 80 anos, mais de 978 mil têm entre 60 e 79 anos, 70.589 têm alguma deficiência física, mental ou doença grave e 468.889 contribuintes têm o magistério como maior fonte de renda.

Ainda será feito o crédito bancário para 3,5 milhões de contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que, por utilizarem a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição por Pix, receberam prioridade.

De acordo com o Fisco, também haverá o pagamento de valores a contribuintes que saíram da malha fina de anos anteriores.

O Imposto de Renda ainda terá mais três lotes de restituição neste ano entre julho e setembro, com o pagamento sendo feito no último dia útil de cada mês.