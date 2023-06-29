Aumento no preço da gasolina surpreende motoristas no ES; entenda causa

Abastecer o carro ficou mais caro nos postos já nesta quinta-feira (29) Crédito: Shutterstock

Motoristas que precisaram abastecer seus veículos nesta quinta-feira (29) se surpreenderam com o aumento de preços dos combustíveis em postos da Grande Vitória . O valor do litro da gasolina nas bombas, que oscilava entre R$ 4,99 e R$ 5,27 no começo da semana, já está sendo vendido por até R$ 5,99 em alguns estabelecimentos. O litro do etanol, por sua vez, passou a custar até R$ 4,99.

A professora Mariana Andrade, de 38 anos, disse que foi avisada pelo marido sobre o aumento no valor dos combustíveis. Mas admitiu que foi pega de surpresa com o fato de o reajuste já ter sido aplicado antes do fim do mês.

“Eu não sabia do aumento dos preços, mas meu marido acompanhou a notícia e me avisou que deveríamos abastecer porque a gasolina iria subir. Fomos até o posto. Porém, quando chegamos, o reajuste já tinha acontecido. Foi muito repentino. De manhã, estava mais barato”, conta.

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"Sou professora e uso o carro para ir trabalhar. O meu gasto semanal é de R$ 150. Com o reajuste, passarei a gastar R$ 167, em média. Quase R$ 20 a mais por semana. Vai ficar mais caro" Mariana Andrade - Professora

O acréscimo nos preços da gasolina e do etanol ocorreu devido ao fim da Medida Provisória que reduzia os tributos federais sobre os combustíveis. Com isso, a tributação subiu R$ 0,34, no caso do litro da gasolina; e R$ 0,22, no litro do álcool, segundo a Receita Federal

Com a retomada da cobrança, os impostos federais passam a ser de 35,3% do preço da gasolina – antes eram 29%. Já no caso do etanol, a alíquota sai de 12,9% para 18,8%.

A previsão era que os valores subissem apenas a partir de sábado, 1° de julho. Porém, como a medida provisória perdeu a validade nesta quinta (29), por não ter sido votada pelo Congresso , em muitos postos, houve o reajuste automático, antecipado em dois dias.

Alguns postos, no entanto, mantinham os valores antigos, ainda nesta quinta-feira, conforme levantamento de preços realizado por A Gazeta. Confira na tabela abaixo:

Embora os novos valores das bombas tenham sido motivo de susto para alguns motoristas que foram abastecer seus veículos, ainda há consumidores, como o professor Thiago Dutra Lima, 23 anos, que têm esperança que o custo dos combustíveis volte a se estabelecer.