INSS vai atender na agência quem não consegue usar 135 e aplicativo

Milhares de brasileiros receberão valores devidos pelo INSS neste ano de 2021 Crédito: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

O serviço, chamado atendimento especializado, é voltado para o público que não estava conseguindo atendimento presencial devido à pandemia de Covid-19, que levou o órgão a restringir o acesso aos postos para a execução de tarefas específicas, como o cumprimento de exigência (entrega de documentos) e perícias médicas.

Um dos serviços listados como disponíveis nas agências é, justamente, a "impossibilidade de informação ou de conclusão da solicitação pelos canais remotos".

Para agendar o serviço, o cidadão deve ligar para o telefone 135. O atendente analisará a solicitação do usuário e, se a situação se enquadrar nos casos listados na Portaria 908, publicada nesta segunda-feira (12) no Diário Oficial da União, o agendamento será realizado.

Esse agendamento também poderá ser feito diretamente nas agências, para uma data próxima, nos casos em que o cidadão não tenha condições de fazer o pedido pelo telefone 135.

Segundo portaria da diretoria de benefícios do órgão, o atendimento especializado estará disponível para os seguintes serviços:

- Impossibilidade de informação ou de conclusão da solicitação pelos canais remotos

- Apresentar contestação de NTEP (nexo técnico epidemiológico)

- Atendimento solicitado por portadores de necessidades especiais: maiores de 80 anos de idade, deficiência auditiva ou visual

- Órgão mantenedor inválido impossibilitando a solicitação de serviços

- Requerimento concluído sem atendimento ao solicitado, relacionado a falha operacional não vinculada à análise do direito

- Consulta à consignação administrativa

- Ciência do cidadão referente à necessidade de inscrição no CadÚnico

- Solicitar Retificação de CAT

- Parcelamento ou impugnação à cobrança administrativa / MOB PRESENCIAL

- Pensão Especial Vitalícia da pessoa portadora da Síndrome da Talidomida

- Pensão Mensal Vitalícia do Seringueiro e seus Dependentes;