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Previdência Social

INSS vai atender na agência quem não consegue usar 135 e aplicativo

O serviço, chamado atendimento especializado, é voltado para o público que não estava conseguindo atendimento presencial devido à pandemia de Covid-19

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 14:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jul 2021 às 14:57
INSS
Milhares de brasileiros receberão valores devidos pelo INSS neste ano de 2021 Crédito: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) iniciará na próxima quinta-feira (15) o agendamento para o atendimento nas agências da Previdência de segurados que precisam de serviços que não podem ser realizados a distância, pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.
O serviço, chamado atendimento especializado, é voltado para o público que não estava conseguindo atendimento presencial devido à pandemia de Covid-19, que levou o órgão a restringir o acesso aos postos para a execução de tarefas específicas, como o cumprimento de exigência (entrega de documentos) e perícias médicas.
Um dos serviços listados como disponíveis nas agências é, justamente, a "impossibilidade de informação ou de conclusão da solicitação pelos canais remotos".
Para agendar o serviço, o cidadão deve ligar para o telefone 135. O atendente analisará a solicitação do usuário e, se a situação se enquadrar nos casos listados na Portaria 908, publicada nesta segunda-feira (12) no Diário Oficial da União, o agendamento será realizado.
Esse agendamento também poderá ser feito diretamente nas agências, para uma data próxima, nos casos em que o cidadão não tenha condições de fazer o pedido pelo telefone 135.
Segundo portaria da diretoria de benefícios do órgão, o atendimento especializado estará disponível para os seguintes serviços:
- Impossibilidade de informação ou de conclusão da solicitação pelos canais remotos
- Apresentar contestação de NTEP (nexo técnico epidemiológico)
- Atendimento solicitado por portadores de necessidades especiais: maiores de 80 anos de idade, deficiência auditiva ou visual
- Órgão mantenedor inválido impossibilitando a solicitação de serviços
- Requerimento concluído sem atendimento ao solicitado, relacionado a falha operacional não vinculada à análise do direito
- Consulta à consignação administrativa
- Ciência do cidadão referente à necessidade de inscrição no CadÚnico
- Solicitar Retificação de CAT
- Parcelamento ou impugnação à cobrança administrativa / MOB PRESENCIAL
- Pensão Especial Vitalícia da pessoa portadora da Síndrome da Talidomida
- Pensão Mensal Vitalícia do Seringueiro e seus Dependentes;
- Pensão Especial das Vítimas de Hemodiálise de Caruaru

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