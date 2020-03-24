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Coronavírus

INSS paga 35 milhões e bancos criam horário para aposentados

Idosos terão atendimento exclusivo de atendimento, mas com a liberação do pagamento número de pessoas nas instituições financeiras deve aumentar

Publicado em 24 de Março de 2020 às 19:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 19:02
Data: 19/03/2020 - ES - Vitória - Agência da Caixa Econômica da Praia do Canto - Os efeitos do coronavírus na Grande Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Agência da Caixa Econômica da Praia do Canto  Crédito: Fernando Madeira
Em meio ao avanço da pandemia de Covid-19, doença respiratória provocada pelo novo coronavírus, bancos do país estão adotando medidas como a antecipação do horário de atendimento e desaconselhando os saques para reduzir o risco de contágio devido à aglomeração de segurados, principalmente os idosos, nas agências bancárias.
A principal orientação dos bancos aos idosos é que eles não se dirijam às agências para sacar seus salários e, em vez disso, prefiram pagar suas despesas por meio do cartão de débito. O INSS faz essa mesma recomendação.

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A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou nesta terça-feira (24) o novo horário de funcionamento das agências bancárias como forma de evitar a propagação do coronavírus devido à proximidade das pessoas que frequentam os locais.
Idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiência terão atendimento exclusivo das 9h às 10h. Já para o restante do público, as agências vão funcionar das 10h às 14h, de acordo com orientações estabelecida pelo Banco Central.
O banco Bradesco anunciou, também nesta terça, um horário especial de atendimento aos aposentados e pensionistas. Nos dias de pagamento de benefícios, a abertura das agências acontecerá com duas horas de antecedência, ou seja, às 8h, e será voltada a esse público específico.
Após o encerramento do calendário de pagamentos de benefícios previdenciários, os segurados ainda poderão ser atendidos a partir das 9h, uma hora antes da abertura das agências ao público em geral.

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Para os demais clientes, o Bradesco realizará o atendimento entre 10h e 14h, antecipando o fechamento das agências em duas horas na maioria das localidades do país.
O calendário de pagamentos de benefícios da Previdência da competência de março tem início nesta quarta e se estenderá até 7 de abril.
Os pagamentos começam pelos beneficiários com renda de até um salário mínimo (R$ 1.045, neste ano) e, a partir de 1º de abril, passam a ser feitos também para segurados com renda acima do piso.
Para saber em qual data o pagamento de março estará na conta, o segurado deve observar o último número do seu cartão de benefício, sem considerar o dígito que fica após o traço.

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Veja abaixo o calendário de pagamentos do INSS da competência de março:

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