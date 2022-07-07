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Mudança no consumo

Inflação consolida novos hábitos de compra no supermercado

Monitoramento realizado pela empresa Dotz indica mais visitas às lojas, mas com carrinhos menores e redução na compra de supérfluos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jul 2022 às 13:24

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 13:24

  • Joana Cunha

SÃO PAULO - Mudança na frequência de idas ao supermercado, redução do número de produtos no carrinho e restrição de supérfluos, comportamentos típicos dos períodos de inflação e aperto na renda parecem ter se consolidado no varejo no primeiro semestre.
Segundo a Dotz, empresa de acúmulo de pontos em programas de fidelidade, a frequência de ida às lojas subiu 9%, com uma média 15% menor de produtos no carrinho em maio, na comparação com o mesmo mês do ano passado.
O preço médio dos produtos, porém subiu 17%.
A quantidade de biscoitos na compra caiu 7%, enquanto o preço médio subiu 21%, ainda segundo a análise da Dotz.

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