Incêndio atinge plataforma da Petrobras em Campos

A plataforma P-48, da Petrobras Crédito: Divulgação/Mip Engenharia

Um incêndio na tarde deste sábado (20) atingiu uma plataforma de petróleo da Petrobras, localizada no campo de Caratinga, na Bacia de Campos, Rio de Janeiro.

A Petrobras confirma a informação, mas minimiza o ocorrido dizendo que foi "um princípio de incêndio", enquanto relatos de trabalhadores lotados na unidade falam em algo de "grandes proporções".

Em nota, a petroleira afirmou que o acidente ocorreu durante atividade de manutenção em uma tubulação da plataforma P48. A estatal acrescentou que o colaborador que realizava o trabalho teve queimaduras leves e foi atendido na enfermaria, sendo desembarcado de forma preventiva.

De acordo com a Petrobras, a vítima passou por avaliação médica e se encontra bem, já em sua casa, e que o incêndio foi controlado pela equipe de emergência.

Porém, as informações são diferentes do que informaram sindicatos da categoria.

Segundo a FUP (Federação Única dos Petroleiros), em contato com o Sindipetro-NF (Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense), o incêndio durou 1 hora e 30 minutos. Ainda segundo a entidade, o trabalhador acidentado sofreu queimaduras no pescoço, ombros, braços e costas.

A informação dos sindicatos é que ele foi socorrido 2 horas após o incidente, por atendimento aeromédico.

Tezeu Bezerra, coordenador do Sindipetro-NF, afirmou que o sindicato vai acompanhar a investigação do acidente.