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Brasil

Incêndio atinge plataforma da Petrobras em Campos

Homem ficou ferido, e sindicatos falam que fogo foi de grandes proporções

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 15:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 fev 2021 às 15:38
A plataforma P-48, da Petrobras
A plataforma P-48, da Petrobras Crédito: Divulgação/Mip Engenharia
Um incêndio na tarde deste sábado (20) atingiu uma plataforma de petróleo da Petrobras, localizada no campo de Caratinga, na Bacia de Campos, Rio de Janeiro.
A Petrobras confirma a informação, mas minimiza o ocorrido dizendo que foi "um princípio de incêndio", enquanto relatos de trabalhadores lotados na unidade falam em algo de "grandes proporções".
Em nota, a petroleira afirmou que o acidente ocorreu durante atividade de manutenção em uma tubulação da plataforma P48. A estatal acrescentou que o colaborador que realizava o trabalho teve queimaduras leves e foi atendido na enfermaria, sendo desembarcado de forma preventiva.
De acordo com a Petrobras, a vítima passou por avaliação médica e se encontra bem, já em sua casa, e que o incêndio foi controlado pela equipe de emergência.
Porém, as informações são diferentes do que informaram sindicatos da categoria.
Segundo a FUP (Federação Única dos Petroleiros), em contato com o Sindipetro-NF (Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense), o incêndio durou 1 hora e 30 minutos. Ainda segundo a entidade, o trabalhador acidentado sofreu queimaduras no pescoço, ombros, braços e costas.
A informação dos sindicatos é que ele foi socorrido 2 horas após o incidente, por atendimento aeromédico.
Tezeu Bezerra, coordenador do Sindipetro-NF, afirmou que o sindicato vai acompanhar a investigação do acidente.
A mesma plataforma havia sofrido um incêndio há quase cinco anos, em março de 2016.

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