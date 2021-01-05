IBM anuncia primeira mulher no comando da empresa no Brasil

Katia Vaskys é a nova presidente da IBM Brasil Crédito: Divulgação

A multinacional IBM anunciou nesta segunda-feira (4) a primeira mulher a liderar a operação brasileira. Katia Vasky, que está na empresa há dez anos, irá assumir o lugar de Tonny Martins, que foi nomeado gerente geral da IBM América Latina no fim de 2020.

A executiva atua na área de tecnologia da informação há mais mais de 25 anos, foi presidente da Teradata Brasil e ocupou posições técnicas em consultoria e arquitetura de sistemas em multinacionais como Oracle, SAP e Siebel Systems.

Vasky é graduada em comunicação social, tem pós-graduação em análise de negócios e sistemas de informação e conta com formação em Liderança Executiva pela Columbia Business School.