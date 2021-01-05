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Multinacional

IBM anuncia primeira mulher no comando da empresa no Brasil

A executiva Katia Vasky entra para lista de mulheres que chefiam as operações brasileiras de multinacionais de tecnologia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jan 2021 às 11:45

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 11:45

Katia Vaskys é a nova presidente da IBM Brasil
Katia Vaskys é a nova presidente da IBM Brasil Crédito: Divulgação
A multinacional IBM anunciou nesta segunda-feira (4) a primeira mulher a liderar a operação brasileira. Katia Vasky, que está na empresa há dez anos, irá assumir o lugar de Tonny Martins, que foi nomeado gerente geral da IBM América Latina no fim de 2020.
A executiva atua na área de tecnologia da informação há mais mais de 25 anos, foi presidente da Teradata Brasil e ocupou posições técnicas em consultoria e arquitetura de sistemas em multinacionais como Oracle, SAP e Siebel Systems.
Vasky é graduada em comunicação social, tem pós-graduação em análise de negócios e sistemas de informação e conta com formação em Liderança Executiva pela Columbia Business School.
A executiva entra para lista de mulheres que chefiam as operações brasileiras de multinacionais de tecnologia, assim como Tânia Cosentino, na Microsoft, Adriana Aroulho, na SAP, e Gisselle Lanza, na Intel.

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