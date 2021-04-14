IBGE anuncia Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto para a presidência

O IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) confirmou nesta quarta-feira (14) a indicação do demógrafo Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto à presidência da instituição.

Indicado pelo ministro Paulo Guedes (Economia), Rios Neto é o atual diretor de pesquisas do instituto e membro da Academia Brasileira de Ciências. Ele é formado em Economia, tem doutorado em Demografia e é professor titular aposentado da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).