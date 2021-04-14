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Indicado por Guedes

IBGE anuncia Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto para a presidência

Ele é formado em Economia, tem doutorado em Demografia e é professor titular aposentado da UFMG

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 16:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 abr 2021 às 16:05
Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto foi indicado para presidir o IBGE
Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto foi indicado para presidir o IBGE Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) confirmou nesta quarta-feira (14) a indicação do demógrafo Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto à presidência da instituição.
Indicado pelo ministro Paulo Guedes (Economia), Rios Neto é o atual diretor de pesquisas do instituto e membro da Academia Brasileira de Ciências. Ele é formado em Economia, tem doutorado em Demografia e é professor titular aposentado da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).
O servidor público sucede Susana Cordeiro Guerra, que deixou o cargo na sexta-feira (9). Guerra pediu exoneração do cargo em 26 de março por motivos pessoais e familiares.
A mudança ocorre na esteira do corte de Orçamento para o Censo 2021.

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