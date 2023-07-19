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Repercussão

Homem demitido após foto com refrigerante concorrente é contratado pela rival

Empresa disse à Justiça que demitiu por falta de produtividade; juiz do Trabalho determinou indenização de R$ 7 mil

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 15:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jul 2023 às 15:09
RIO DE JANEIRO – A 2ª Vara do Trabalho de Ariquemes, em Rondônia, condenou, no último dia 29 de junho, a marca de refrigerantes Frisky a pagar indenização de R$ 7 mil a um ex-funcionário que foi demitido após publicar uma foto da festa de aniversário do filho. Na imagem, garrafas da concorrente aparecem sobre a mesa.
Mesa da festa de aniversário do filho de Keoma tinha refrigerantes da marca Dydyo, concorrente da Frisky, empresa em que ele trabalhava. O ex-operador de máquinas foi demitido
Mesa da festa com refrigerantes da marca Dydyo, concorrente da Frisky, empresa da qual Keoma foi demitido  Crédito: Arquivo Pessoal
Após a repercussão da demissão, Keoma Messias Oliveira, 27, foi contratado pela Dydyo Refrigerantes, marca servida na comemoração.
Keoma trabalhou durante 1 ano e 3 meses como operador de máquinas na Frisky e foi demitido no dia 14 de fevereiro. Na noite anterior, ele havia celebrado o aniversário de 2 anos do filho Oliver e publicado uma foto da mesa da festa no status do WhatsApp.
Segundo Keoma, algum funcionário da empresa viu a imagem e compartilhou em um grupo com outros colegas. A foto, então, teria chegado à área de Recursos Humanos da empresa.
"Minha irmã foi quem comprou tudo, os refrigerantes inclusive. Quando cheguei em casa depois do trabalho, já estava tudo pronto. Tirei a foto, publiquei no WhatsApp e alguém, por inveja,ou malícia, jogou essa foto no grupo da empresa e chegou até o patrão. No outro dia, fui despedido", diz.

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Procurada pela Folha de S.Paulo, a Femar, companhia que produz o refrigerante Frisky, não respondeu até a publicação deste texto.
Keoma diz que só entendeu que a causa da demissão foi a foto após receber uma mensagem de áudio de um gerente admitindo a possibilidade. Segundo o ex-operador de máquinas, a justificativa que recebeu da empresa foi mudança no quadro de funcionários.
De acordo com a sentença do juiz do Trabalho substituto Luciano Henrique da Silva, uma funcionária da Femar deu outra justificativa durante audiência. Disse que em janeiro deste ano houve reunião com a diretoria para fazer a redução do quadro de funcionários, e que o nome de Keoma foi passado em relatório "porque não estava havendo produtividade".

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O juiz, no entanto, entendeu que a demissão se deu pela foto dos refrigerantes concorrentes na festa de Keoma.
"A despedida do reclamante, embora formalmente sem justa causa, teve como motivo real a foto de aniversário de seu filho, em que aparece produto concorrente", afirma o juiz na sentença. "Ficou incontroverso que a despedida ocorreu no dia seguinte à comemoração", completa.
Keoma Oliveira, 27, é contratado por empresa de refrigerantes concorrente da qual trabalhava antes. Ex-operador de máquinas fez festa de aniversário para o filho com refrigerantes Dydyo, enquanto era funcionário da Frisky
Keoma Oliveira foi contratado por empresa de refrigerantes concorrente da qual trabalhava  Crédito: Arquivo Pessoal
O caso ganhou repercussão nas redes sociais. O perfil da marca Dydyo recebeu centenas de comentários pedindo a contratação de Keoma. O setor de marketing da marca procurou o ex-funcionário da concorrente pelas redes sociais na última semana e ofereceu uma vaga no setor de logística.
"Eles entraram em contato comigo e pediram para que eu fosse até o depósito para conversar com eles. Fui muito bem recepcionado e estou muito feliz, doido para começar a trabalhar", diz Keoma.

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