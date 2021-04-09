Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Guedes sobre impasse no Orçamento: "Tem ministro que é fura-teto"
Ministro da Economia

Guedes sobre impasse no Orçamento: "Tem ministro que é fura-teto"

Declaração do Ministro da Economia vem depois de o relator do Orçamento ter dito que combinou o aumento das emendas parlamentares com a equipe econômica

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 15:11

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 abr 2021 às 15:11
O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
ministro da Economia, Paulo Guedes, minimizou os problemas entre o governo e o Congresso relacionados à sanção do Orçamento, aprovado com corte de despesas obrigatórias e considerado inexequível. Ele isentou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e responsabilizou ministros que seriam "mais ousados" na negociação de emendas com parlamentares. "Sempre tem ministro mais ousado, tem ministro fura-teto", disse. "Esquecem de combinar com os outros e a conta não fecha", acrescentou.
Apesar de não ter deixado claro a quem se referia, grande parte das emendas que teriam extrapolado os acordos políticos estariam relacionadas ao Ministério do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, um conhecido desafeto de Guedes.
Guedes deu a entender, inclusive, que o relator, Márcio Bittar (MDB-AC), teria incluído emendas a mais porque teria recebido uma promessa de mais recursos para seu Estado.
O ministro disse acreditar em um acordo e afirmou que todos os envolvidos na discussão estão em parte certos e errados na discussão. "A coalizão de centro-direita quer emendas que se encaixem no Orçamento. Mas quase duplicou", afirmou.
Guedes comentou que essa foi a primeira vez que o governo elaborou o Orçamento em conjunto com o Congresso e que os parlamentares de centro-direita têm direito a encaixar suas emendas dentro do Orçamento. "Nunca o Congresso recebeu e carimbou tantos recursos; é assim em outros países do mundo", afirmou. "Todo mundo com um pouco de razão e erro aqui."
Sem apontar os culpados pelo Orçamento fictício, Guedes afirmou que sua função é dizer se os acordos políticos cabem ou não na peça. "Quero preservar a figura do presidente da Câmara que cumpriu sua parte", disse, sobre Lira.
Ainda segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), assim como o próprio ministro, também têm defendido o cumprimento dos acordos políticos sobre o tema. "Acordos precisam ser cumpridos, o problema é como."
O ministro disse que sua equipe acompanhou acordos políticos que somavam R$ 8 bilhões e R$ 16 bilhões. "De repente teve acordo que extrapolou", afirmou. "Todos mundo está junto no erro. Quando somou deu quase o dobro do combinado."

Veja Também

Da forma como Orçamento está, Executivo não chega até fim do ano, diz Funchal

Guedes teve mais de dois meses para ajustar Orçamento antes de votação

Sanção do Orçamento como está deixa governo em sombra legal, diz Guedes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia Paulo Guedes Ministério da Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é indiciado por matar jovem com 10 facadas em São Domingos do Norte
Imagem BBC Brasil
Como Japão abandonou política pacifista e se opôs à China
Imagem de destaque
Trump cancela ida de enviados americanos ao Paquistão para negociaçōes com Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados