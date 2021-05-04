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Ministro da Economia

Guedes diz receber conselhos para sair do governo, mas discorda de críticas

"Apanhamos dentro do próprio governo, apanhamos fora. Não falta gente que diz sai logo, 'custo está alto, governo não está bem. Não é o que eu vejo", afirmou, em audiência pública
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 mai 2021 às 16:06

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 16:06

O ministro da Economia, Paulo Guedes
O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Isac Nóbrega/PR
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que tem recebido muitos conselhos para "sair logo" do governo, mas que não concorda com as avaliações de que o governo não esta bem. "Apanhamos dentro do próprio governo, apanhamos fora. Não falta gente que diz sai logo, 'custo está alto, governo não está bem. Não é o que eu vejo", afirmou, em audiência pública conjunta das comissões de Finanças e Tributação; Educação; Trabalho, Administração e Serviço Público; e Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados.
"Posso cair, posso ser derrubado, posso não ter performance satisfatória. Pode acontecer qualquer coisa. Mas enquanto estiver aqui, tenho que ter censo de responsabilidade e compromisso com melhor resultado possível", completou o ministro da Economia.
Guedes citou ministros que estão fazendo um bom trabalho, como Tereza Cristina, da Agricultura, Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, e Marcelo Queiroga, da Saúde. "Queiroga consegue ter grau de comunicação que o Mandetta Luiz Henrique tinha, mas ao mesmo tempo capacidade logística de desentupir as coisas que o (ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello) estava tentando de todas as formas", analisou.

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