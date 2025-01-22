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Inflação

Governo vai buscar intervenções para baratear alimentos, diz ministro

Declaração foi dada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa; o presidente Lula teme que o aumento nos preços dos alimentos afete sua popularidade
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jan 2025 às 10:38

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 10:38

Ministro da Casa Civil, Rui Costa, participa do programa Bom Dia, Ministro
Ministro da Casa Civil, Rui Costa, participa do programa Bom Dia, Ministro Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira, 22, que o governo federal buscará intervenções para baratear os alimentos. Segundo ele, haverá reuniões com os ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Fazenda sobre o assunto. Ele deu a declaração em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, do CanalGov, o veículo institucional do governo federal.
A inflação é uma das grandes preocupações do governo federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teme que o aumento nos preços dos alimentos afete sua popularidade.

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Rui Costa afirmou que haverá conversas com os outros ministérios ligados ao tema dos alimentos "para buscar conjunto de intervenções que sinalizem para o barateamento dos alimentos". Ele também afirmou que o haverá, no primeiro bimestre do ano, implementação de medidas sugeridas pelos supermercados para tentar conter os preços.
O ministro da Casa Civil afirmou que o clima atrapalhou a safra no ano passado, e que isso contribuiu para a inflação dos alimentos. Segundo ele, a expectativa é de um aumento das principais safras neste ano, o que contribuiria para uma baixa nesses valores.
"Não adianta o salário subir se os preços sobem na mesma proporção", declarou Rui Costa. Ele afirmou que Lula tem dois compromissos principais, com a inclusão social - o que inclui programas de assistência, obras e outras ações - e o equilíbrio fiscal. "Se você não tem equilíbrio fiscal, quem paga a conta mais cara são as pessoas mais pobres", afirmou.
"A qualquer tempo, a qualquer momento que se faça necessário, faremos o ajuste que precisar fazer para o compromisso fiscal. O governo só pode gastar aquilo que arrecada, se não gera inflação, gera expectativas ruins para o País", disse o ministro da Casa Civil.
O chefe da Casa Civil também mencionou cortes feitos pelo governo no passado. Rui Costa já havia dado declarações semelhantes sobre a política fiscal na segunda-feira, 20, depois de uma reunião ministerial promovida por Lula em Brasília. O Executivo tenta manter sob controle as expectativas do mercado financeiro sobre sua dívida. Deteriorações nas expectativas fazem a cotação do dólar subir, por exemplo.

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