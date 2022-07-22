Governo vai bloquear mais R$ 6,7 bi do Orçamento de 2022, diz Economia

BRASÍLIA - O governo vai bloquear mais R$ 6,7 bilhões do Orçamento de 2022, informou o Ministério da Economia nesta sexta-feira (22). O contingenciamento deve limitar a máquina pública a menos de três meses das eleições e é feito pela necessidade de se cumprir o teto de gastos, que impede o crescimento das despesas federais acima da inflação.
O presidente Jair Bolsonaro (PL) reclamou mais cedo da necessidade de bloqueio. "É duro trabalhar com um Orçamento desse, engessado. Temos esse corte extra [que pode ser que] chegue a quase R$ 8 bilhões", disse Bolsonaro a jornalistas.
Ele indicou que o contingenciamento está sendo feito em meio ao crescimento das despesas com precatórios, abono salarial e financiamento para a agricultura. Esses itens também estiveram entre os motivos do último bloqueio, feito em maio.