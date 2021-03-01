Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Governo vai aumentar imposto sobre bancos para zerar tributo sobre diesel e gás
Choque de preços

Governo vai aumentar imposto sobre bancos para zerar tributo sobre diesel e gás

Diesel deve ter uma redução temporária do PIS/Cofins. Já no caso do gás de cozinha, o corte do tributo deve ser definitivo. Para compensar o caixa, governo prepara medidas para aumentar arrecadação

Publicado em 01 de Março de 2021 às 17:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2021 às 17:35
Botijas de gás de cozinha
Botijas de gás: preços nas alturas Crédito: Carlos Alberto Silva
O governo federal decidiu aumentar o imposto federal cobrado dos bancos. A medida deve ser uma das contrapartidas fiscais para permitir que seja zerado o PIS/Cofins do óleo diesel e do gás de cozinha (GLP). A informação é do jornal O Globo.
Além de ampliar o imposto sobre bancos, o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) também deve limitar a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de carros para pessoas com deficiência e acabar com renúncias tributárias para o setor petroquímico.

Veja Também

Preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha sobem nesta terça

Petróleo em alta deve puxar preço de gasolina e receita com royalties no ES

Essas seriam as compensações para que o governo consiga reduzir os tributos federais do diesel e do GLP, que custarão R$ 3,6 bilhões em 2021, de acordo com cálculos da equipe econômica revelados pelo Globo.
Em transmissão ao vivo pelas redes sociais há menos de duas semanas, o presidente afirmou que o PIS/Cofins sobre o diesel seria zerado por dois meses, a partir desta segunda-feira (1º). Na mesma data, segundo ele, também passaria a valer uma isenção definitiva dos mesmos tributos sobre o gás de cozinha.
O anúncio havia sido feito sem que o Ministério da Economia tivesse encontrado uma forma de compensar o impacto fiscal da proposta. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) determina que a perda de arrecadação com o corte de tributos seja acompanhada de medidas de compensação, como elevação ou criação de outro imposto.
Ambos os produtos, derivados do petróleo, têm sofrido sucessivos reajustes de preço, sendo que um novo começa a valer nesta terça-feira (2). A Petrobras vai aumentar o preço da gasolina em 4,8%, do diesel em 5%, e do gás de cozinha em 5,2%.

MEDIDA PROVISÓRIA

De acordo com o jornal, o governo pretende editar uma medida provisória (MP) para aumentar a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) paga pelas instituições financeiras, que é atualmente de 20%, para algo em torno de 23%.
Já no caso do IPI, a MP deve estabelecer uma limitação para o valor do carro que uma pessoa com deficiência pode comprar. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Preço médio da gasolina subiu 32,6% no ES em apenas nove meses

Entenda por que os combustíveis são tão caros no ES e no Brasil

Consumidores do ES já pagam quase R$ 5,70 pelo litro de gasolina

Decreto que obriga detalhamento de preços preocupa postos de gasolina no ES

Saiba quanto o consumidor do ES paga de ICMS ao abastecer com gasolina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

governo federal Combustível
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Gazeta localizou desníveis, até mesmo, fora da área alagada
Desnível causou morte na Serra, diz PRF; saiba quando cabe processo por via precária
O ambiente de compras online é cada vez mais relevante para atender às expectativas dos clientes (Imagem: ADragan | Shutterstock)
De pneu a boia infantil: saiba os produtos que lideram as compras on-line no ES
Imagem de destaque
Chernobyl: a história das milhares de crianças atingidas pela catástrofe que foram tratadas em Cuba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados