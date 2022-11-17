Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Governo terá superávit e reduzirá dívida, mas não em 24 horas, diz Alckmin
Transição de governo

Governo terá superávit e reduzirá dívida, mas não em 24 horas, diz Alckmin

Vice eleito promete plano de voo com corte de despesas e reforma tributária
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 nov 2022 às 20:34

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 20:34

IDIANA TOMAZELLI
BRASÍLIA, DF - O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), disse nesta quinta-feira (17) que o futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai trabalhar em um plano para cortar despesas e buscar a retomada do superávit primário para reduzir o endividamento público, mas que isso não se faz em 24 horas.
"Haverá superávit primário, haverá redução da dívida, mas isso não se faz em 24 horas. Isso se faz com o tempo", afirmou a jornalistas, durante uma pausa nos trabalhos da transição de governo, no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil).
Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito do Brasil, fala durante uma coletiva de imprensa para anunciar os nomes da equipe de transição do governo em Brasília, 10 de novembro de 2022.
Geraldo Alckmin, vice presidente eleito Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF
As declarações são uma tentativa de diminuir o nervosismo no mercado financeiro após o governo eleito entregar ao Congresso a PEC (proposta de emenda à Constituição) da Transição, que retira quase R$ 200 bilhões do teto de gastos para abrir espaço a despesas como o Bolsa Família de R$ 600 e investimentos públicos. O receio de investidores é que a ampliação das despesas gere um descontrole da dívida pública.
"Eu não vejo a razão para esse estresse. O foco tem que ser no crescimento da economia, e para isso o Estado brasileiro precisa funcionar", afirmou.

Veja Também

‘Vai aumentar o dólar e cair a Bolsa? Paciência’, diz Lula em nova crítica ao teto de gastos

Alckmin ressaltou que, ao assumir a Presidência em 2003, Lula recebeu um país que registrava superávits primários consecutivos, realidade distinta da observada atualmente. O Brasil acumula rombos nas contas desde 2014 e, embora haja a previsão de resultado positivo em 2022, a perspectiva é de volta do quadro de déficit a partir do ano que vem.
"Quando o presidente Lula assumiu, em 2003, vinha de um governo com superávit todo ano. Ele deu sequência. Agora, vem de déficit. Você não faz mágica", afirmou.
Alckmin disse que a "prioridade absoluta" do novo governo é garantir a continuidade dos pagamentos do Bolsa Família, mas prometeu a apresentação de uma espécie de "plano de voo" com as futuras ações do novo governo.
"Primeiro ponto, o governo vai atuar do lado da despesa, cortando gastos que possam ser cortados", disse. Ele deu como exemplo a possibilidade de fazer um pente-fino em contratos do governo federal. "Se tiver preços corretos, ótimo, mas você pode ter espaço aí", afirmou.
O vice eleito também defendeu a necessidade de fazer uma avaliação permanente de gastos e desonerações tributárias. "Tudo precisa ser permanentemente avaliado, o gasto e a receita. O que não é avaliado não é bem gerido", afirmou.
"A questão do ajuste fiscal é permanente. Não é fiz em 24 horas e acabou. Permanentemente você está ajustando."

Veja Também

Mantega renuncia à equipe de transição de Lula e acusa adversários de causarem tumulto

Alckmin disse ainda que o governo "vai discutir" uma proposta de reforma no arcabouço de regras fiscais, para substituir o teto de gastos, mas afirmou que "a coisa vem a seu tempo". À jornalista Miriam Leitão, ele detalhou que uma das ideias do governo eleito será a de tirar o teto de gastos da Constituição para refazê-lo em lei ordinária.
O vice eleito também colocou a reforma tributária como uma prioridade do novo governo. "A reforma tributária, ela é essencial", disse Alckmin.
"É uma situação muito boa, você tem duas PECs muito próximas uma da outra, ambas buscam simplificar, substituindo inúmeros tributos por um IVA (Imposto sobre Valor Agregado)."
Segundo ele, a questão é central porque uma simplificação da estrutura tributária pode alavancar o crescimento. Ele evitou cravar se essa será uma prioridade já no primeiro ano de governo, mas disse que a expectativa é "aprovar no menor espaço possível de tempo". "Agora, é preciso respeitar o outro Poder", afirmou.

LEIA MAIS 

Moraes manda bloquear contas de suspeitos de atuar em atos antidemocráticos

Com quase 300 nomes, transição de Lula é 5 vezes maior que a de sua primeira vitória

Na COP27, Lula diz que combate à crise do clima será prioridade em novo governo

Mourão nega que vá passar a faixa a Lula: "Não sou o presidente"

Bolsonaro amplia reclusão e delega a Mourão tarefas do dia a dia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula Geraldo Alckmin Transição Eleições 2022 Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados