Governo suspende venda de 24 marcas de azeite de oliva; veja lista

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento suspendeu a comercialização de 150 mil garrafas de azeite de 24 marcas devido a irregularidades como adulteração, contrabando e fraude. Os produtos foram considerados impróprios para consumo e retirados das prateleiras de supermercados em seis Estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Ceará.
O ministério informou que a fraude mais comum na fabricação do azeite é a realização de mistura de óleo de soja com corantes e aromatizantes artificiais que simulam o produto original. Além disso, há casos em que o azeite de oliva refinado é comercializado como azeite extra virgem, considerado mais puro devido à menor acidez.
Segundo a fiscalização, foram encontradas três fábricas clandestinas que envasavam mistura de óleos vegetais de procedência desconhecida. O registro de uma fábrica no interior de São Paulo que teria adulterado os produtos durante este ano também foi suspenso. Outras irregularidades encontradas foram: ausência de registro oficial e contrabando de produtos.
De acordo com o ministério, o azeite é o segundo alimento mais fraudado do mundo, atrás somente do pescado. A operação de fiscalização foi motivada pelo aumento do consumo durante as festas de final de ano. Os supermercados que expuserem os produtos para venda podem ser multados em até R$ 532 mil.
CONFIRA AS MARCAS SUSPENSAS
- Alcazar
- Alentejano
- Anna
- Barcelona
- Barcelona Vitrais
- Castelo dos Mouros
- Coroa Real
- Da Oliva
- Del Toro
- Do Chefe
- Épico
- Fazenda Herdade
- Figueira da Foz
- llha da Madeira
- Monsanto
- Monte Ruivo
- Porto Galo
- Porto Real
- Quinta da Beira
- Quinta da Regaleira
- Torre Galiza
- Tradição
- Tradição Brasileira
- Valle Viejo
VAI COMPRAR AZEITE? VEJA DICAS
Na hora de comprar azeite, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento recomenda:
- Desconfiar de preços muito abaixo da média do produto no mercado;
- Conferir a lista de produtos irregulares já apreendidos, disponível no site oficial da pasta;
- Atentar para a embalagem do azeite, que deve obrigatoriamente ser escura, para preservar as propriedades do óleo;
- Dar preferência a produtos com data de envase mais recente.