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Governo suspende venda de 24 marcas de azeite de oliva; veja lista

Ministério da Agricultura proibiu a comercialização de 150 mil garrafas de 24 marcas devido a irregularidades; produtos foram apreendidos em seis Estados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 dez 2021 às 16:53

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 16:53

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento suspendeu a comercialização de 150 mil garrafas de azeite de 24 marcas devido a irregularidades como adulteração, contrabando e fraude. Os produtos foram considerados impróprios para consumo e retirados das prateleiras de supermercados em seis Estados: São PauloRio de JaneiroParanáSanta CatarinaGoiás e Ceará.
Azeite; alimento; alimentação; saúde; cozinha; virgem
Segundo o Ministério da Agricultura, o azeite é o segundo alimento mais fraudado do mundo Crédito: Pixabay
O ministério informou que a fraude mais comum na fabricação do azeite é a realização de mistura de óleo de soja com corantes e aromatizantes artificiais que simulam o produto original. Além disso, há casos em que o azeite de oliva refinado é comercializado como azeite extra virgem, considerado mais puro devido à menor acidez.

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Segundo a fiscalização, foram encontradas três fábricas clandestinas que envasavam mistura de óleos vegetais de procedência desconhecida. O registro de uma fábrica no interior de São Paulo que teria adulterado os produtos durante este ano também foi suspenso. Outras irregularidades encontradas foram: ausência de registro oficial e contrabando de produtos.
De acordo com o ministério, o azeite é o segundo alimento mais fraudado do mundo, atrás somente do pescado. A operação de fiscalização foi motivada pelo aumento do consumo durante as festas de final de ano. Os supermercados que expuserem os produtos para venda podem ser multados em até R$ 532 mil.

CONFIRA AS MARCAS SUSPENSAS

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  • Tradição
  • Tradição Brasileira
  • Valle Viejo

VAI COMPRAR AZEITE? VEJA DICAS

Na hora de comprar azeite, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento recomenda:
  • Desconfiar de preços muito abaixo da média do produto no mercado;
  • Conferir a lista de produtos irregulares já apreendidos, disponível no site oficial da pasta;
  • Atentar para a embalagem do azeite, que deve obrigatoriamente ser escura, para preservar as propriedades do óleo;
  • Dar preferência a produtos com data de envase mais recente.

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