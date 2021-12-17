Governo suspende venda de 24 marcas de azeite de oliva; veja lista

150 mil garrafas de azeite de 24 marcas devido a irregularidades como adulteração, contrabando e fraude. Os produtos foram considerados impróprios para consumo e retirados das prateleiras de supermercados em seis Estados: Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Ceará. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento suspendeu a comercialização dedevido a irregularidades como adulteração, contrabando e fraude. Os produtos foram considerados impróprios para consumo e retirados das prateleiras de supermercados em seis Estados: São Paulo

Segundo o Ministério da Agricultura, o azeite é o segundo alimento mais fraudado do mundo Crédito: Pixabay

O ministério informou que a fraude mais comum na fabricação do azeite é a realização de mistura de óleo de soja com corantes e aromatizantes artificiais que simulam o produto original. Além disso, há casos em que o azeite de oliva refinado é comercializado como azeite extra virgem, considerado mais puro devido à menor acidez.

Segundo a fiscalização, foram encontradas três fábricas clandestinas que envasavam mistura de óleos vegetais de procedência desconhecida. O registro de uma fábrica no interior de São Paulo que teria adulterado os produtos durante este ano também foi suspenso. Outras irregularidades encontradas foram: ausência de registro oficial e contrabando de produtos.

De acordo com o ministério, o azeite é o segundo alimento mais fraudado do mundo, atrás somente do pescado. A operação de fiscalização foi motivada pelo aumento do consumo durante as festas de final de ano. Os supermercados que expuserem os produtos para venda podem ser multados em até R$ 532 mil.

CONFIRA AS MARCAS SUSPENSAS

Alcazar



Alentejano



Anna



Barcelona



Barcelona Vitrais



Castelo dos Mouros



Coroa Real



Da Oliva



Del Toro



Do Chefe



Épico



Fazenda Herdade



Figueira da Foz



llha da Madeira



Monsanto



Monte Ruivo



Porto Galo



Porto Real



Quinta da Beira



Quinta da Regaleira



Torre Galiza



Tradição



Tradição Brasileira



Valle Viejo



VAI COMPRAR AZEITE? VEJA DICAS

Na hora de comprar azeite, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento recomenda: