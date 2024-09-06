Governo está fazendo muita gestão e pouca política, diz Tebet

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet Crédito: Diogo Zacarias/MF

Segundo a Ministra do Planejamento Simone Tebet, o governo Lula está direcionado à gestão e menos ao fazer político. Para ela, há risco para o país nas eleições de 2026 se o crescimento do "populismo extremista" se confirmar. Por populista extremista, a ministra refere-se - sem citar nomes - ao "anarquista que se sente no direito de falar aquilo que quer, sem nenhum compromisso com a verdade ou com a responsabilidade de cumprimento de promessas depois".

"A gente corre o risco, sim, de estar criando personagens para 2026 que vêm com um projeto que pode desestruturar a política como nós conhecemos até hoje no Brasil", diz ela entrevista. O mercado financeiro já começou a testar o nome do influenciador digital Pablo Marçal (PRTB), que disputa a Prefeitura de São Paulo, como eventual candidato à Presidência da República em 2026.

De acordo com o Datafolha, o autodenominado ex-coach estava empatado em primeiro lugar com Guilherme Boulos (PSOL) e com o prefeito Ricardo Nunes (MDB). Ela considera que faltam mais líderes em torno da mesa na resolução dos problemas e defende uma linguagem mais simples. "A gente tem que trocar a tecnicidade, a fala complexa e técnica do direito e da economia, para chegar no cidadão", afirma.

"O governo se comunica mal e dialoga pouco" Simone Tebet - Ministra do Planejamento

Tebet diz também que vê com preocupação as discussões para o ajuste no valor das emendas que servirá de base de cálculo para a nova regra de correção dessas verbas a partir do acordo no STF (Supremo Tribunal Federal). Segundo reportagem da Folha de São Paulo, a proposta que está na mesa é alinhar as emendas parlamentares à regra geral do arcabouço fiscal, que rege as contas públicas e permite uma expansão de despesas de até 2,5% acima da inflação ao ano.

Tebet vê o modelo com preocupação e alerta que as negociações devem levar em consideração o estrangulamento das despesas discricionárias (investimento e custeio) por conta do crescimento dos gastos obrigatórios. Segundo ela, o aumento das emendas do Congresso Nacional não pode ser feito à revelia do crescimento vegetativo das despesas obrigatórias. O risco é de o espaço para os gastos discricionários ficar ainda mais apertado se as emendas forem corrigidas pela regra do arcabouço fiscal.