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Já está valendo

Governo autoriza reajuste de 5,5% nas tarifas dos Correios

Envio de cartas e telegramas está mais caro a partir desta segunda-feira (3)

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 12:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 abr 2023 às 12:34
SÃO PAULO, SP - O Ministério das Comunicações autorizou os Correios a aumentarem em 5,5% as tarifas para envio de cartas e telegramas nacionais e internacionais. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira e o reajuste já está em vigor.
Segundo o governo, o aumento seguiu a inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) no período entre janeiro e dezembro de 2022, descontado o fator de produtividade.
Agência dos Correios
Último reajuste desses serviços ocorreram em maio de 2022 Crédito: Divulgação
O envio de uma carta nacional até 20 g subiu de R$ 2,35 para R$ 2,45. Já a carta que pesa entre 450 g e 500 g foi de R$ 12,55 para R$ 13,25.
Para quem envia um telegrama nacional pela agência dos Correios, o preço saltou de R$ 14,13 para R$ 14,90.
No caso de cartas enviadas para o exterior, o preço do pacote que pesa até 20 g varia de R$ 2 a R$ 3, de acordo com o país destino. O último reajuste desses serviços havia sido em maio do ano passado.

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