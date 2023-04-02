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Mais um caso

Argentinos são resgatados em situação análoga à escravidão no RS

Trabalhadores foram encontrados acampados na mata, sem acesso a água potável, banheiros e energia elétrica

Publicado em 02 de Abril de 2023 às 18:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 abr 2023 às 18:28
PORTO ALEGRE - Quatro trabalhadores argentinos, incluindo um adolescente de 14 anos, foram resgatados na noite de sábado (1°) em situação análoga à escravidão, no município de Nova Petrópolis (88 km de Porto Alegre), no Rio Grande do Sul.
O resgate foi feito pela Polícia Federal, em apoio a uma operação do Ministério do Trabalho e Emprego.
Local onde argentinos ficavam em condição de trabalho análogo à escravidão, no Rio Grande do Sul
Local onde argentinos ficavam em condição de trabalho análogo à escravidão, no Rio Grande do Sul Crédito: Polícia Federal
A Polícia Federal informou que recebeu informações da Brigada Militar de que trabalhadores que atuavam no corte de eucaliptos em uma propriedade rural haviam sido abandonados pelos empregadores. Eles estavam no local sem recursos para alimentação e moradia.
Policiais federais, militares e fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego encontraram os trabalhadores, acampados na mata em condições insalubres. Eles não tinham água potável, banheiros e energia elétrica.
Um homem identificado como responsável pelas atividades do corte de lenha foi preso em flagrante por submeter os trabalhadores a condição análoga a de escravo.
Ele foi conduzido à Polícia Federal em Caxias do Sul e será encaminhado ao Sistema Penitenciário, do Rio Grande do Sul.
Em fevereiro, em outra operação de repercussão nacional no Rio Grande do Sul, trabalhadores baianos contratados para atuar na colheita de uva em Bento Gonçalves, na serra gaúcha, foram resgatados em situação análoga à escravidão, de acordo com autoridades envolvidas na ação.
Eles afirmaram terem sofrido diferentes episódios de violência envolvendo surras com cabo de vassoura, mordidas, choques elétricos e ataques com spray de pimenta, além de más condições de trabalho e de habitação.

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