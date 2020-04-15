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Coronavírus

Google lança fundo emergencial para jornalismo

O Google informa que veículos de imprensa de qualquer lugar podem preencher o formulação de inscrição, que termina no dia 30 de abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 08:36

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 08:36

Jornalismo
Google lança Fundo de Auxílio Emergencial ao Jornalismo Crédito: Divulgação
O Google lançou na madrugada desta quarta-feira (15) o Fundo de Auxílio Emergencial ao Jornalismo, parte de sua resposta aos efeitos do coronavírus na mídia, com a redução generalizada de publicidade.
Em post assinado por Richard Gingras, vice-presidente de notícias, a empresa destaca que o programa é voltado aos veículos com cobertura regional e local, considerados mais ameaçados.
"O objetivo é oferecer apoio a milhares de pequenos e médios veículos de todo o mundo, bem como a empresas que cobrem o noticiário local", escreve o executivo, sem divulgar o total de recursos a ser investido.

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O financiamento será realizado durante a crise atual, com valores que "irão de alguns milhares de dólares para Redações pequenas a dezenas de milhares para organizações de maior porte".
"A indústria de notícias está enfrentando cortes de pessoal, férias coletivas e redução de custos, resultantes da desaceleração econômica imposta pela Covid-19", afirma Gingras. "Temos a responsabilidade de fazer o que estiver ao nosso alcance para aliviar a pressão financeira imposta às Redações."
O Google informa que veículos de imprensa de qualquer lugar podem preencher o formulação de inscrição, que termina no dia 30 de abril, às 3h59 (Brasília).

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