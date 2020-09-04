Gasolina e luz desaceleram, mas ainda pressionam inflação pelo IPC-C1, diz FGV

A gasolina foi um dos itens que mais pressionaram o Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1) em agosto Crédito: Freepik

Embora tenham subido menos que no mês anterior, a gasolina e a conta de luz ainda foram os itens que mais pressionaram o Índice de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1) em agosto, segundo dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O IPC-C1 saiu de um aumento de 0,50% em julho para um avanço de 0,55% em agosto.

Quatro das oito classes de despesa registraram taxas de variação mais elevadas na passagem de julho para agosto: Alimentação (de 0,13% em julho para 0,76% em agosto), Educação, Leitura e Recreação (de -0,61% para 0,09%), Despesas Diversas (de 0,25% para 0,58%) e Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,54% para 0,61%). Houve influência dos itens hortaliças e legumes (de -12,48% para -7,55%), cursos formais (de -1,55% para -0,17%), serviços bancários (de 0,22% para 0,81%) e artigos de higiene e cuidado pessoal (de 0,52% para 1,00%).