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Reajustes

Petrobras anuncia altas de 6% para gasolina e de 5% para o diesel

O petróleo recuou 0,66%, para US$ 45,07 o barril, depois que o Federal Reserve, banco central norte-americano, ter divulgado perspectivas menos otimistas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2020 às 15:04

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 15:04

Petrobras anunciou a seus clientes nesta quarta (18) reajustes no preço da gasolina e do diesel
Petrobras anunciou a seus clientes nesta quarta (18) reajustes no preço da gasolina e do diesel Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (20), que vai aumentar a gasolina em 6% em suas refinarias a partir da sexta-feira (21), a segunda alta do combustível no mês, acompanhando a melhora do preço do petróleo no mercado internacional. O diesel será elevado em 5% e o diesel marítimo (bunker), em 5,2%.
Apesar de mostrar ligeiro recuo nas negociações nesta quinta para os contratos de outubro, por perspectivas de uma demanda menor do que a esperada, a commodity vinha com preços ascendentes nas últimas semanas e ultrapassou os US$ 45 o barril para o tipo Brent.
No auge da crise, em abril, chegou a cair abaixo de US$ 20/barril.
Nesta quinta, o petróleo recuava 0,66%, para US$ 45,07 o barril, depois que o Federal Reserve, banco central norte-americano, ter divulgado perspectivas menos otimistas para a demanda se a pandemia do covid-19 se prolongar.

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