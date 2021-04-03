Fundador do Reclame Aqui morre por Covid-19

Maurício Vargas, presidente e fundador do Reclame Aqui, morreu em decorrência da Covid-19 Crédito: Reprodução/Redes sociais

Maurício Vargas, fundador e presidente do Reclame Aqui, morreu na noite desta sexta-feira (2), aos 58 anos, por Covid-19 . O empresário, natural de Campo Grande (MS), deixa os pais, irmão e dois filhos.

Vargas ocupava o cargo de presidente da companhia que fundou há 20 anos. O Reclame Aqui é um site sobre queixa de consumidores sobre produtos e serviços. Ele fundou a empresa em 2001 após perder um voo para uma entrevista de trabalho, o que o motivou a criar um canal de reclamação.

Seu site tornou-se uma referência para a reputação de marcas no Brasil, onde os clientes avaliam serviços prestados, qualidade de produtos, atendimento, entre outros.

Quem o conhecia de perto sempre costumava dizer que ele era entusiasmado com o prêmio de reputação e empresas criado pelo Reclame Aqui.

Amigos e colegas de trabalho o descrevem como inspirador e criativo, sempre com alegria.

Nas paredes do escritório do Reclame Aqui, o empresário imprimiu seus lemas. Um dos principais, ele dizia, é que "não faz sentido acumular riqueza, o importante é ter um negócio que muda a vida das pessoas."