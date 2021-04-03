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Mais uma vítima

Fundador do Reclame Aqui morre por Covid-19

O empresário Maurício Vargas, de 58 anos, morreu nesta sexta (2), e deixa pais, irmão e filhos; seu site é uma referência para a reputação de marcas no país

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 10:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 abr 2021 às 10:21
Maurício Vargas, presidente e fundador do Reclame Aqui
Maurício Vargas, presidente e fundador do Reclame Aqui, morreu em decorrência da Covid-19 Crédito: Reprodução/Redes sociais
Maurício Vargas, fundador e presidente do Reclame Aqui, morreu na noite desta sexta-feira (2), aos 58 anos, por Covid-19. O empresário, natural de Campo Grande (MS), deixa os pais, irmão e dois filhos.
Vargas ocupava o cargo de presidente da companhia que fundou há 20 anos. O Reclame Aqui é um site sobre queixa de consumidores sobre produtos e serviços. Ele fundou a empresa em 2001 após perder um voo para uma entrevista de trabalho, o que o motivou a criar um canal de reclamação.
Seu site tornou-se uma referência para a reputação de marcas no Brasil, onde os clientes avaliam serviços prestados, qualidade de produtos, atendimento, entre outros.
Quem o conhecia de perto sempre costumava dizer que ele era entusiasmado com o prêmio de reputação e empresas criado pelo Reclame Aqui.
Amigos e colegas de trabalho o descrevem como inspirador e criativo, sempre com alegria.
Nas paredes do escritório do Reclame Aqui, o empresário imprimiu seus lemas. Um dos principais, ele dizia, é que "não faz sentido acumular riqueza, o importante é ter um negócio que muda a vida das pessoas."
Nesta sexta, o Brasil registrou 2.807 mortes pela Covid e 69.662 casos da doença. Desde o início da pandemia, foram mais de 325 mil vítimas.

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