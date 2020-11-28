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Economia

Black Friday tem 9.160 reclamações, diz Reclame Aqui; alta é de 4,09% ante 2019

De acordo com o levantamento, 27,01% das reclamações foram sobre propagandas enganosas

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 20:08
Black Friday
Black Friday Crédito: Pixabay
O site Reclame Aqui registrou 9.160 reclamações em sua cobertura da Black Friday, iniciada na quarta-feira, 25, e encerrada na sexta-feira, 27, um aumento de 4,09% sobre o ano passado, quando foram 8.800 ocorrências em sua plataforma. De acordo com o levantamento, 27,01% das reclamações foram sobre propagandas enganosas, seguida de problemas na finalização da compra (10,12%) e divergência de valores (9%).
Entre as dez empresas mais reclamadas, as companhias que compõem o chamado Universo Americanas se destacam.
O marketplace terceirizado das Lojas Americanas teve o maior número de chamados, com 471, enquanto sua loja online ficou em 4º (289), a Ame Digital em 6º (207) e o marketplace terceirizado da Submarino, ficou em 10º (148).
Kabum ficou em segundo lugar, com 306 reclamações, a loja online da Magazine Luíza em 3º (292), Casas Bahia em 5º (256), Riachuelo em 7º (170), iFood em 8º (164) e Lojas Renner em 9º (158) completam a lista.

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