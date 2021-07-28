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Canal financeiro

Fluxo cambial total no ano até 23 de julho é positivo em US$ 14,556 bi, diz BC

A saída pelo canal financeiro neste ano até 23 de julho foi de US$ 959 milhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 294,967 bilhões e de envios no total de US$ 295,927 bilhões

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 16:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 jul 2021 às 16:00
Inflação
Além da inflação, as instituições financeiras também ajustaram as previsões para o PIB e o Dólar. Crédito: Pixabay
O fluxo cambial do ano até 23 de julho ficou positivo em US$ 14,556 bilhões, informou nesta quarta-feira (28), o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 16,269 bilhões.
A saída pelo canal financeiro neste ano até 23 de julho foi de US$ 959 milhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 294,967 bilhões e de envios no total de US$ 295,927 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.
No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 23 de julho ficou positivo em US$ 15,515 bilhões, com importações de US$ 115,651 bilhões e exportações de US$ 131,166 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 17,433 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 35,748 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 77,986 bilhões em outras entradas.

JULHO 

Depois de encerrar junho com entradas líquidas de US$ 4,449 bilhões, o País registrou fluxo cambial negativo de US$ 785 milhões em julho até o dia 23, informou o BC.
O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 2,958 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 30,506 bilhões e de retiradas no total de US$ 33,464 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.
No comércio exterior, o saldo de julho até o dia 23 é positivo em US$ 2,173 bilhões, com importações de US$ 12,412 bilhões e exportações de US$ 14,586 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,599 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 3,581 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 9,406 bilhões em outras entradas.

SEMANA

O fluxo cambial registrado na semana passada (de 19 a 23 de julho) para o Brasil ficou positivo em US$ 302 milhões.
O canal financeiro apresentou saída líquida de US$ 242 milhões na semana, resultado de aportes no valor de US$ 8,771 bilhões e de envios no total de US$ 9,013 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.
No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou positivo em US$ 544 milhões, com importações de US$ 4,193 bilhões e exportações de US$ 4,737 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 473 milhões de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,345 bilhão de Pagamento Antecipado (PA) e US$ 2,918 bilhões de outras entradas.

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