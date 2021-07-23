Feirão "limpa nome" renegocia dívidas por até R$ 100; veja o caminho

No programa, consumidores com débitos em 24 empresas parceiras de diversos segmentos poderão ter acesso a descontos de até 99% Crédito: Freepik

Durante o mês de julho, a Serasa relançará um programa que permite aos consumidores renegociar dívidas por até R$ 100. Serão oferecidos mais de R$ 12 bilhões em descontos em cerca de 14 milhões de dívidas. Em 2020, seis milhões de dívidas foram quitadas na ação, segundo informações da empresa.

No programa, consumidores com débitos em 24 empresas parceiras de diversos segmentos poderão ter acesso a descontos de até 99% (veja lista de empresas no final da matéria). "Nesse momento tão difícil, acreditamos que a ação de R$ 100 é uma excelente opção para que os brasileiros negociem suas dívidas por um valor que caiba no bolso e possam retomar o acesso ao crédito", afirma Nathalia Dirani, gerente da Serasa.

A negociação será feita de forma gratuita nos canais oficiais da Serasa, que aconselha, durante a pandemia, que os consumidores priorizem as tratativas pelos meios digitais. Quem preferir negociar presencialmente em uma das unidades da Serasa nos Correios, deverá seguir as orientações do Ministério da Saúde e acessar o site www.correios.com.br para conferir os horários de funcionamento antes de se dirigir a uma das agências.

CANAIS DIGITAIS DO SERASA

Site: serasalimpanome.com.br App Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp - (11) 99575-2096

Ligação gratuita - 0800 591 1222



COMO FAZER A NEGOCIAÇÃO?

1. Acessar o site www.serasa.com.br/limpa-nome-online ou baixar o aplicativo no celular, digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Com isso, é possível usar os serviços com a garantia de que só você tem acesso aos seus dados. O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp, através do número (11) 98870-7025.



Primeiro passo: acesse o site ou app Crédito: Serasa

2. Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, incluindo as dívidas que tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar em uma delas e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.



Segundo passo: consulte seu CPF e as dívidas Crédito: Serasa

3. Depois que você escolher uma das opções de valor, é só escolher se vai ser à vista ou em parcelas e a melhor data de vencimento.

Terceiro passo: selecione a dívida e como pagar Crédito: Serasa

4. A plataforma da Serasa gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento correta. O boleto poderá ser pago tanto on-line quanto na agência do banco ou casa lotérica.

Quarto passo: gere e pague o boleto Crédito: Serasa

EMPRESAS PARTICIPANTES