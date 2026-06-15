Feira de logística no ES tem IA contra acidentes e resíduos que viram gás renovável

Inteligência artificial para prevenir acidentes, sistemas de gestão de frotas e até a transformação de resíduos em combustível renovável. Essas são algumas das inovações que estarão presentes na Modal Expo 2026, feira de logística, transporte e comércio exterior que acontece de terça (16) a quinta-feira (18), no Pavilhão de Carapina, na Serra.
O evento acontece em um momento estratégico para o Espírito Santo. De acordo com dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), cerca de R$ 35 bilhões em investimentos voltados à logística e ao transporte estão previstos no Estado até 2029, incluindo projetos ligados a portos, rodovias, ferrovias e terminais de carga.
Considerada a maior feira do segmento no Espírito Santo, a Modal Expo deve reunir mais de 100 expositores e movimentar aproximadamente R$ 100 milhões em negócios ao longo dos três dias de programação.
Um dos principais destaques da feira é o avanço da inteligência artificial aplicada ao transporte de cargas. Um dos painéis do evento vai apresentar casos reais de utilização da tecnologia no monitoramento de operações, prevenção de acidentes e aumento da produtividade das empresas.
O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Espírito Santo (Transcares), Luiz Alberto Teixeira, destaca que a inteligência artificial já vem promovendo mudanças significativas no transporte de cargas.
A tecnologia e a inteligência artificial estão promovendo uma verdadeira mudança de paradigma no transporte de cargas. Ferramentas que permitem monitoramento em tempo real, análise preditiva e gestão inteligente das operações já contribuem para reduzir riscos, aumentar a eficiência e melhorar a competitividade das empresas.
Luiz Alberto Teixeira Presidente do Transcares
Outra novidade que estará presente na Modal Expo 2026 será apresentada pela Marca Ambiental. De maneira interativa, os visitantes descobrirão como resíduos podem ser transformados em biometano, um gás renovável apontando como alternativa para reduzir as emissões de carbono no transporte de cargas.
A feira também contará com rodadas de negócios organizadas em parceria com o Sebrae-ES, promovendo o encontro entre compradores, fornecedores e prestadores de serviço.
Além das novas tecnologias, a programação inclui debates sobre o mundo da logística, como expansão portuária, comércio exterior e os impactos da reforma tributária na competitividade das empresas.
Para os organizadores do evento, o crescimento da feira acompanha a expansão da infraestrutura do transporte capixaba e reforça o papel do Espírito Santo como um dos principais polos de logística e comércio exterior do país.
Segundo o presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), Sidemar Acosta, a feira busca fortalecer o ambiente de negócios ao aproximar empresas, investidores e instituições ligadas ao setor.
Uma feira como a Modal Expo fortalece conexões e amplia oportunidades. O Espírito Santo ocupa posição relevante no comércio internacional e precisa de ambientes qualificados que estimulem relacionamento, debate e geração de negócios.
Sidemar Acosta Presidente do Sindiex
O presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades), Idalberto Moro, destaca que o momento vivido pelo Estado amplia as oportunidades para toda a cadeia logística e de distribuição.
“O Espírito Santo reúne condições cada vez mais favoráveis para consolidar sua vocação logística e distributiva. A Modal Expo contribui para esse processo ao integrar setores, promover troca de experiências e aproximar investimentos, inovação e oportunidades de desenvolvimento para toda a cadeia produtiva”, afirma.
Modal Expo 2026
Feira com mais de 100 expositores com debates sobre logística, transporte e comércio exterior
De terça (16) a quinta-feira (18)
Das 15h às 21h
Pavilhão de Carapina, na Serra