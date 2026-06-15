Feira de logística no ES tem IA contra acidentes e resíduos que viram gás renovável

Inteligência artificial para prevenir acidentes, sistemas de gestão de frotas e até a transformação de resíduos em combustível renovável. Essas são algumas das inovações que estarão presentes na Modal Expo 2026, feira de logística, transporte e comércio exterior que acontece de terça (16) a quinta-feira (18), no Pavilhão de Carapina, na Serra.





O evento acontece em um momento estratégico para o Espírito Santo. De acordo com dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), cerca de R$ 35 bilhões em investimentos voltados à logística e ao transporte estão previstos no Estado até 2029, incluindo projetos ligados a portos, rodovias, ferrovias e terminais de carga.





Considerada a maior feira do segmento no Espírito Santo, a Modal Expo deve reunir mais de 100 expositores e movimentar aproximadamente R$ 100 milhões em negócios ao longo dos três dias de programação.





Um dos principais destaques da feira é o avanço da inteligência artificial aplicada ao transporte de cargas. Um dos painéis do evento vai apresentar casos reais de utilização da tecnologia no monitoramento de operações, prevenção de acidentes e aumento da produtividade das empresas.





O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Espírito Santo (Transcares), Luiz Alberto Teixeira, destaca que a inteligência artificial já vem promovendo mudanças significativas no transporte de cargas.