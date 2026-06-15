Campanha da MP para o Extrabom é destaque na principal entidade global do setor de Out of Home





Outra campanha criada no Espírito Santo atravessou fronteiras do Estado e do país. O case "Back Billboard", desenvolvido para o Extrabom Supermercados pela MP Publicidade, ganhou destaque no World Out of Home Organization (WOO) 2026, realizado em Londres e considerado o maior evento do setor no mundo.





Realizado pela Maely Mídia OOH, o outdoor foi pensada para chamar atenção para a violência contra a mulher e já havia conquistado o Prêmio Central de Outdoor na categoria Clássicos, mas alcançou um novo patamar ao ser apresentada por Dino Burbidge, uma das principais referências globais em inovação para mídia Out of Home.





Diante de uma audiência formada por mais de 800 profissionais de 55 países, o especialista utilizou o trabalho capixaba como exemplo de criatividade aplicada aos formatos tradicionais de publicidade.





O reconhecimento internacional nasceu de uma ideia simples. Em um dos trechos de maior movimento da Avenida Norte Sul, na Serra, a campanha instalou um outdoor deliberadamente de costas para a via.





A intervenção despertava estranhamento imediato em quem passava pelo local e conduzia o olhar para a mensagem: "Não podemos virar as costas para essa causa". A proposta fazia referência direta ao combate à violência contra a mulher e utilizava a própria estrutura do meio como parte da narrativa.





Além de uma ação publicitária, a campanha também chamou atenção por transformar um suporte tradicional em um posicionamento social. Ao abrir mão de recursos tecnológicos e apostar na força do conceito, o projeto mostrou como uma ideia pode gerar repercussão ao conectar propósito, criatividade e relevância pública.





Para Louis Debbané, head de Criação da MP Publicidade, o reconhecimento internacional confirma a capacidade de uma ideia local gerar impacto global.