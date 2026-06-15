Campanha da MP para o Extrabom é destaque na principal entidade global do setor de Out of Home

Outra campanha criada no Espírito Santo atravessou fronteiras do Estado e do país. O case "Back Billboard", desenvolvido para o Extrabom Supermercados pela MP Publicidade, ganhou destaque no World Out of Home Organization (WOO) 2026, realizado em Londres e considerado o maior evento do setor no mundo.
Realizado pela Maely Mídia OOH, o outdoor foi pensada para chamar atenção para a violência contra a mulher e já havia conquistado o Prêmio Central de Outdoor na categoria Clássicos, mas alcançou um novo patamar ao ser apresentada por Dino Burbidge, uma das principais referências globais em inovação para mídia Out of Home.
Diante de uma audiência formada por mais de 800 profissionais de 55 países, o especialista utilizou o trabalho capixaba como exemplo de criatividade aplicada aos formatos tradicionais de publicidade.
O reconhecimento internacional nasceu de uma ideia simples. Em um dos trechos de maior movimento da Avenida Norte Sul, na Serra, a campanha instalou um outdoor deliberadamente de costas para a via.
A intervenção despertava estranhamento imediato em quem passava pelo local e conduzia o olhar para a mensagem: "Não podemos virar as costas para essa causa". A proposta fazia referência direta ao combate à violência contra a mulher e utilizava a própria estrutura do meio como parte da narrativa.
Além de uma ação publicitária, a campanha também chamou atenção por transformar um suporte tradicional em um posicionamento social. Ao abrir mão de recursos tecnológicos e apostar na força do conceito, o projeto mostrou como uma ideia pode gerar repercussão ao conectar propósito, criatividade e relevância pública.
Para Louis Debbané, head de Criação da MP Publicidade, o reconhecimento internacional confirma a capacidade de uma ideia local gerar impacto global.
"Com o Back Billboard nós fizemos diferente: viramos a estrutura do outdoor de costas para a rua. Foi essa quebra física do formato, somada à força da mensagem, que chamou atenção em Londres. O reconhecimento do WOO valida que a criatividade funciona melhor quando desperta verdade e urgência na rua."
Louis Debbané, head de Criação da MP Publicidade
O gerente de Marketing do Grupo Coutinho, Yuri Corrêa, destaca que o resultado também reforça o papel social que grandes marcas podem exercer por meio da comunicação.
"Quando aprovamos essa ideia, sabíamos do impacto local que ela poderia gerar. Ver esse propósito ser reconhecido por líderes de 55 países mostra que temas urgentes podem ganhar visibilidade quando marcas e criatividade trabalham juntas."
Yuri Corrêa, gerente de Marketing do Grupo Coutinho
Solidariedade
Agência Chuva transforma aniversário de 15 anos em mobilização para aquecer o inverno capixaba
Em um ano marcado pelas comemorações de seus 15 anos de atuação, a Agência Chuva decidiu reforçar uma tradição que acompanha sua trajetória há mais de uma década. A empresa lançou mais uma edição da Campanha do Agasalho, iniciativa que mobiliza colaboradores, clientes, parceiros e a comunidade para arrecadar roupas, cobertores, calçados e itens de higiene destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade.
Com o tema “Tire sua roupa do armário e doe para quem precisa”, a campanha busca ampliar a rede de solidariedade construída pela agência ao longo dos anos. A ação recebe doações de casacos, calças, cobertores, meias, calçados e produtos de higiene pessoal, que serão encaminhados a uma instituição parceira para distribuição durante o período de temperaturas mais baixas.
A iniciativa nasceu em 2015 a partir de uma mobilização interna dos próprios colaboradores. O que começou como uma ação pontual para ajudar famílias durante o inverno se consolidou como uma das principais iniciativas sociais da agência e passou a fazer parte do calendário anual da empresa. Ao longo dessa trajetória, milhares de peças já foram arrecadadas e destinadas a diferentes instituições.
“Tudo começou com um desejo simples: fazer da Chuva uma empresa que também pensa além do trabalho e que usa sua estrutura para gerar impacto social real. Ver essa mobilização crescer ao longo dos anos e envolver tantas pessoas mostra que a solidariedade também pode criar conexões duradouras”, afirma Aline Fortunato, responsável pelo projeto.
As doações podem ser entregues até o dia 30 de junho, data do fim da campanha, na sede da Agência Chuva, em Jardim Camburi, Vitória.
Saúde e inovação
Clínica capixaba traz tecnologia inédita no Espírito Santo para apoio ao diagnóstico do autismo
O Espírito Santo passou a contar com uma nova ferramenta de apoio ao diagnóstico e acompanhamento de transtornos do neurodesenvolvimento. A clínica Vidah Kids incorporou o Eye Tracking, tecnologia de rastreamento ocular de alta precisão utilizada para analisar padrões de atenção visual em crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH e outras condições relacionadas ao desenvolvimento neurológico. Segundo a clínica, trata-se da primeira aplicação da tecnologia em uma unidade especializada do Estado.
O sistema funciona por meio do monitoramento dos movimentos dos olhos durante a exposição a diferentes estímulos visuais. Em poucos minutos, a ferramenta consegue registrar quais elementos atraem mais atenção do paciente e gerar dados que ajudam profissionais a compreender padrões de comportamento muitas vezes difíceis de serem identificados apenas por observação clínica.
A tecnologia tem como base estudos da neurociência que apontam diferenças na forma como pessoas com autismo interagem visualmente com o ambiente. Enquanto indivíduos com desenvolvimento típico tendem a direcionar espontaneamente o olhar para rostos, expressões faciais e interações sociais, pacientes dentro do espectro podem apresentar respostas distintas. O Eye Tracking transforma essas reações em informações mensuráveis, oferecendo mais uma ferramenta para apoiar avaliações e acompanhamentos terapêuticos.
Para a médica neurocirurgiã pediátrica e neuropsiquiatra infantil Larissa de Sousa, responsável pela Vidah Kids, o principal diferencial da tecnologia está na capacidade de transformar comportamentos sutis em dados objetivos. “O Eye Tracking faz o invisível se tornar visível. Ele não substitui a avaliação médica, mas funciona como uma espécie de imagem do comportamento social da criança, ajudando a identificar sinais que muitas vezes ainda não aparecem de forma clara nas manifestações do dia a dia”, afirma.