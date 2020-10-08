Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Em 2021, economia do Brasil deve crescer menos que o mundo
Crise financeira

Em 2021, economia do Brasil deve crescer menos que o mundo

Muitos países, sobretudo os emergentes e europeus, também não se recuperarão tão rapidamente das perdas provocadas em 2020 pela pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 12:45

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 12:45

Economia, crise e desenvolvimento
Economia do Brasil ficará abaixo da média global e da América Latina Crédito: Freepik
O crescimento da economia brasileira em 2021 ficará abaixo da média global e da América Latina e, ao contrário da saída da crise financeira mundial de uma década atrás, desta vez o Brasil não contará com o impulso do aumento de preços de commodities minerais.
Muitos países, sobretudo os emergentes e europeus, também não se recuperarão tão rapidamente das perdas provocadas em 2020 pela pandemia do novo coronavírus, de acordo com novas projeções do Institute of International Finance (IIF), que reúne 450 bancos e fundos de investimento em 70 países.
Além de a pandemia ter afetado todo o planeta e levado à paralisação dos setores industriais e de serviços - algo inédito e mais profundo do que o congelamento do setor financeiro há uma década, durante a Grande Recessão -, desta vez a China não está bancando programas de recuperação baseados em grandes investimentos em infraestrutura.
O país asiático vem concentrando recursos para ampliar créditos ao consumo, o que demandará mais alimentos e menos produtos minerais.

Veja Também

Governo apresenta lista com setores mais prejudicados no Brasil

Na crise de dez anos atrás, depois de o Produto Interno Bruto (PIB) recuar 0,2% em 2009, o Brasil cresceu 7,5% em 2010, com forte demanda por commodities metálicas e agrícolas por parte da China, o que levou ao aumento de seus preços e a mais receita para os exportadores.
Desta vez, no entanto, as commodities metálicas devem ter uma recuperação modesta: alta de preços em torno de 4,5% em 2021, após queda de 2% neste ano.
Para o Brasil, o IIF projeta queda do PIB de 5,9% neste ano e alta de 3,6% em 2021 - abaixo do crescimento de 5,3% estimado para o mundo no ano que vem e dos 3,8% na média da América Latina.

Veja Também

Projeção do Focus para PIB de 2020 passa de -5,04% para -5,02%

A opção por não acelerar investimentos em infraestrutura da China deve afetar o Brasil por dois canais:
1) Pode haver menos apetite de investidores estrangeiros na Bolsa brasileira, na qual as commodities têm um peso relevante, sobretudo por causa da Vale;
2) Os preços internacionais de alimentos devem seguir pressionados, especialmente em função da recuperação da demanda global e do dólar caro, que remunera melhor quem exporta - com reflexos na inflação interna.
Somando diferentes tipos de entradas e saídas, o Brasil terá um fluxo positivo de dinheiro estrangeiro em 2020 de apenas US$ 11 bilhões, bem abaixo dos US$ 59 bilhões de 2019, segundo o IIF.

Veja Também

União pagou R$ 310,7 milhões de dívidas de estados em setembro

Neste ano, a fuga dos ativos de risco do Brasil deve atingir US$ 24 bilhões (R$ 134 bilhões), mais que o dobro do registrado no ano passado.
Embora o Brasil deva crescer menos que a média dos países latino-americanos em 2021, seu tombo neste ano foi significativamente menor que o de seu principal parceiro comercial na região, a Argentina, com queda do PIB de 12,8%.
Na região, o país mais afetado pela pandemia será a Venezuela, que registra PIBs negativos desde 2014. Em 2020 o país do ditador Nicolás Maduro terá encolhido 28%; e deve continuar no vermelho em 2021.
Pelas projeções do IIF, a situação da Venezuela neste ano só é pior do que a do Líbano --cuja capital, Beirute, foi afetada por uma megaexplosão de um porto no início de agosto.
Mesmo antes da tragédia, o país já sofria de hiperinflação, com os preços triplicando desde março e a moeda local, a libra libanesa, se desvalorizando quase 80%.

Veja Também

Cinco das oito atividades do varejo avançam em agosto ante julho, aponta IBGE

Crivella busca em Guedes apoio para antecipar R$ 1 bilhão de royalties

Anac publica portaria que institui programa Voo Simples

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados