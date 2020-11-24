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Índice de Bilionários

Elon Musk ultrapassa Gates e se torna o 2º mais rico do mundo

Em duas semanas, o empresário passou do quarto para o segundo lugar na lista. Isso porque, na semana passada, Musk já havia superado a fortuna de Mark Zuckerberg, presidente do Facebook

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 12:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 12:25
Elon Musk é dono de cerca de um quinto das ações da Tesla
Elon Musk se tornou a segunda pessoa mais rica do mundo Crédito: Reuters/Folhapress
Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, se tornou a segunda pessoa mais rica do mundo de acordo com Índice de Bilionários da Bloomberg, superando o bilionário Bill Gates, da Microsoft.
Em duas semanas, o empresário passou do quarto para o segundo lugar na lista. Isso porque, na semana passada, Musk já havia superado a fortuna de Mark Zuckerberg, presidente do Facebook, que ocupava o terceiro lugar no ranking.
Musk superou Gates após um crescimento de US$ 7,2 bilhões (R$ 38,7 bilhões) em sua fortuna, avaliada atualmente em US$ 127,9 bilhões (R$ 688,4 bilhões), decorrente de uma alta nas ações da Tesla.
A fortuna de Gates, agora em terceiro lugar na lista, é avaliada em US$ 127,7 bilhões (R$ 687,3 bilhões). O ranking é liderado por Jeff Bezos, que acumula US$ 182 bilhões (R$ 979,5 bilhões).
Segundo a Bloomberg, em janeiro Musk ocupada a 35ª posição na lista, que reúne as 500 pessoas mais ricas do mundo.
A Tesla divulgou neste mês que vai ingressar no índice acionário S&P 500, e as ações da empresa chegaram subiram quase 28% desde o anúncio.
Com valor de mercado de mais de US$ 380 bilhões (R$ 2 trilhões), a Tesla é uma das companhias mais valiosas de Wall Street.

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