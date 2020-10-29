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3º trimestre

Facebook tem lucro de US$ 7,85 bi no 3º tri, mas cita incertezas

A empresa diz que espera mais ventos contrários 'significativos' em direcionamento e medição, por questões como mudanças de plataforma, notadamente a iOS 14 da Apple
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 17:43

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 17:43

Facebook
O lucro por ação diluído ficou em US$ 2,71, de US$ 2,12 anteriormente, acima da expectativa de US$ 1,90 dos analistas ouvidos pelo FactSet Crédito: Reuters/Folhapress
O Facebook teve lucro líquido de US$ 7,85 bilhões no terceiro trimestre deste ano, um avanço em relação ao resultado de US$ 6,091 bilhões de igual período de 2019. O lucro por ação diluído ficou em US$ 2,71, de US$ 2,12 anteriormente, acima da expectativa de US$ 1,90 dos analistas ouvidos pelo FactSet.
Após o balanço, a ação da companhia recuava 1,94% no after hours em Nova York, às 17h20 (de Brasília).
A receita da empresa ficou em US$ 21,47 bilhões no terceiro trimestre de 2020, de US$ 17,383 bilhões anteriormente.
Apesar dos números positivos, a empresa também destacou em seu balanço que, olhando para 2021, "nós continuamos a enfrentar uma parcela significativa de incerteza".
A companhia diz acreditar que a pandemia da covid-19 contribuiu para uma aceleração na mudança do comércio tradicional para o online, com aumento na demanda por anúncios.
Uma alteração na tendência, porém, poderia ser um vento contrário para o crescimento da receita no próximo ano, aponta.
Além disso, a empresa diz que espera mais ventos contrários "significativos" em direcionamento e medição, por questões como mudanças de plataforma, notadamente a iOS 14 da Apple, bem como por possíveis mudanças no panorama regulatório.

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