Economia confirma que Guedes participa de reunião ministerial no Planalto

O Ministério da Economia confirmou na manhã desta quarta-feira (6), que o ministro da Economia, Paulo Guedes, está no Palácio do Planalto e participa de reunião ministerial convocada pelo presidente da República. Mais cedo, fontes informaram ao Estadão/Broadcast que o ministro havia interrompido informalmente período de férias, que terminam no dia 11, para participar de reunião no Palácio.
O encontro com ministros não constava das agendas oficiais nesta manhã e foi confirmado no início da manhã pela Secretaria de Comunicação do Planalto (Secom). O encontro ocorre logo depois da declaração desta terça (5) do presidente Jair Bolsonaro de que o "Brasil está quebrado" e que ele não poder fazer nada - o que irritou parte do mercado. Durante as férias de Guedes, a Economia também precisou explicar o calote dado pelo Brasil ao banco dos Brics nesta semana.