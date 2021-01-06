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Encontro

Economia confirma que Guedes participa de reunião ministerial no Planalto

O encontro ocorre logo depois da declaração desta terça (5) do presidente Jair Bolsonaro de que o "Brasil está quebrado" e que ele não poder fazer nada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jan 2021 às 11:05

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 11:05

Paulo Guedes, ministro da Economia
Paulo Guedes, ministro da Economia Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
Ministério da Economia confirmou na manhã desta quarta-feira (6), que o ministro da Economia, Paulo Guedes, está no Palácio do Planalto e participa de reunião ministerial convocada pelo presidente da República. Mais cedo, fontes informaram ao Estadão/Broadcast que o ministro havia interrompido informalmente período de férias, que terminam no dia 11, para participar de reunião no Palácio.
O encontro com ministros não constava das agendas oficiais nesta manhã e foi confirmado no início da manhã pela Secretaria de Comunicação do Planalto (Secom). O encontro ocorre logo depois da declaração desta terça (5) do presidente Jair Bolsonaro de que o "Brasil está quebrado" e que ele não poder fazer nada - o que irritou parte do mercado. Durante as férias de Guedes, a Economia também precisou explicar o calote dado pelo Brasil ao banco dos Brics nesta semana.

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