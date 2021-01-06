Bolsonaro se referiu ao setor público e não temos divergências, diz Guedes

De acordo com o ministro Paulo Guedes, o Brasil está se levantando da fase mais aguda da crise Crédito: Marcos Correa/PR

Segundo o ministro, não há divergência entre a posição do presidente e as ideias da equipe econômica.

A regra do teto limita o crescimento das despesas públicas à variação da inflação e tem sido usada pelo governo como argumento para rejeitar a ideia de ampliar gastos e de prorrogar o auxílio emergencial a informais.

"Não há nenhuma divergência entre nós. Obviamente, o presidente se referiu à situação do setor público", disse Guedes.

De acordo com o ministro, o Brasil está se levantando da fase mais aguda da crise e não fechou vagas formais de emprego nos onze primeiros meses de 2020 mesmo com as medidas restritivas e de isolamento impostas por estados e municípios.

Em conversa com um grupo de apoiadores nesta terça, Bolsonaro deu a declaração que gerou críticas de economistas.

"Chefe, o Brasil está quebrado, e eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do Imposto de Renda, teve esse vírus, potencializado por essa mídia que nós temos. Essa mídia sem caráter. É um trabalho incessante de tentar desgastar para tirar a gente daqui e atender interesses escusos da mídia", disse o mandatário na parte externa do Palácio da Alvorada.

Para este ano, o governo optou por não retirar as travas do Orçamento, impostas por regras fiscais. Em 2020, a suspensão desses mecanismos viabilizou uma expansão de gastos do governo para implementar ações de mitigação da pandemia.