Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bolsonaro se referiu ao setor público e não temos divergências, diz Guedes
Sobre "Brasil quebrado"

Bolsonaro se referiu ao setor público e não temos divergências, diz Guedes

Segundo o ministro da Economia, não há divergência entre a posição do presidente e as ideias da equipe econômica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jan 2021 às 08:43

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 08:43

Ministro da Economia, Paulo Guedes
De acordo com o ministro Paulo Guedes, o Brasil está se levantando da fase mais aguda da crise Crédito: Marcos Correa/PR
Após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmar nesta terça-feira (5) que o Brasil está quebrado, o ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou ao jornal Folha de S.Paulo que o presidente compreende que o governo precisa manter sua credibilidade e respeitar o teto de gastos.
Segundo o ministro, não há divergência entre a posição do presidente e as ideias da equipe econômica.
A regra do teto limita o crescimento das despesas públicas à variação da inflação e tem sido usada pelo governo como argumento para rejeitar a ideia de ampliar gastos e de prorrogar o auxílio emergencial a informais.
"Não há nenhuma divergência entre nós. Obviamente, o presidente se referiu à situação do setor público", disse Guedes.
De acordo com o ministro, o Brasil está se levantando da fase mais aguda da crise e não fechou vagas formais de emprego nos onze primeiros meses de 2020 mesmo com as medidas restritivas e de isolamento impostas por estados e municípios.

Veja Também

Guedes cria narrativas para tentar construir apoio e aprovar medidas

Em conversa com um grupo de apoiadores nesta terça, Bolsonaro deu a declaração que gerou críticas de economistas.
"Chefe, o Brasil está quebrado, e eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do Imposto de Renda, teve esse vírus, potencializado por essa mídia que nós temos. Essa mídia sem caráter. É um trabalho incessante de tentar desgastar para tirar a gente daqui e atender interesses escusos da mídia", disse o mandatário na parte externa do Palácio da Alvorada.
Para este ano, o governo optou por não retirar as travas do Orçamento, impostas por regras fiscais. Em 2020, a suspensão desses mecanismos viabilizou uma expansão de gastos do governo para implementar ações de mitigação da pandemia.
Com o retorno do Orçamento ao formato usual, o governo argumenta que não tem margem para criar gastos. Para fazer isso, afirma que seria necessário cortar despesas em outras áreas.

Veja Também

Guedes prepara projetos para elevar no curto prazo a arrecadação de impostos

Guedes fica chateado, mas falou que sai quando acabar meu mandato, diz Bolsonaro

Acho que alianças serão orgânicas, em torno de temas, diz Guedes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Jair Bolsonaro Paulo Guedes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF
Imagem de destaque
Marmita proteica: 8 receitas fáceis e nutritivas para o dia a dia
Imagem de destaque
Cachoeiro tem hotéis lotados e faz ajustes finais para show de Roberto Carlos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados