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Crise econômica

Dona do Facebook, Instagram e Whatsapp anuncia corte de 10 mil pessoas

Mark Zuckerberg disse, em e-mail à equipe nesta terça-feira (14), que empresa Meta terá várias rodadas de demissões, cancelará projetos e reduzirá contratação

Publicado em 14 de Março de 2023 às 12:07

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 mar 2023 às 12:07
A Meta Platforms, controladora do FacebookInstagram e WhatsApp, afirmou que pretende cortar quase 10 mil postos em sua folha de pagamentos nos próximos meses. Trata-se da segunda grande onda recente de cortes da empresa, que diz estar voltada para o ganho de eficiência, em um contexto econômico mais difícil.
Executivo-chefe da Meta, Mark Zuckerberg disse em e-mail à equipe nesta terça-feira, 14, que a empresa terá várias rodadas de cortes de vagas, bem como cancelará alguns projetos e reduzirá o ritmo de contratação, no que ele qualificou como o "ano da eficiência".
Mark Zuckerberg, dono da Meta, que controla facebook, instagram e whatsapp
Mark Zuckerberg, executivo-chefe da Meta, que controla Facebook, Instagram e Whatsapp Crédito: Shutterstock
Equipes de recrutamento da companhia serão cortadas primeiro, seguidas pela reestruturação e por demissões nos grupos de tecnologia no fim de abril, disse Zuckerberg.
Em maio, haverá redução da folha nas equipes de negócios, notou, acrescentando que será "difícil". "Minha esperança é fazer essas mudanças organizacionais o mais rápido possível no ano, para que possamos superar este período de incerteza e nos concentrar no trabalho crucial pela frente", disse.
Fonte: Dow Jones Newswires

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