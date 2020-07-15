Dona da Riachuelo desiste de transformar financeira em banco

O setor varejista já vinha ampliando a atuação na área financeira e acelerou o processo diante do crescente uso de canais digitais na pandemia Crédito: Pintrest

O grupo Guararapes, que controla a Riachuelo, anunciou nesta terça-feira (14) que decidiu suspender o processo de transformação da Midway -financeira da companhia- em banco e que vai focar os esforços em conseguir a autorização do Banco Central para oferecer contas digitais.

O grupo, que já havia determinado a criação do Banco Midway em novembro de 2018, ainda aguardava a autorização da autoridade monetária para operar no sistema financeiro.

Em comunicado aos acionistas, a companhia disse que o motivo da decisão foi a aceleração da transformação de seu modelo de negócios em uma "grande plataforma digital centrada no cliente", mas afirmou que mantém seu plano de transformar a Midway em uma plataforma digital de serviços financeiros.

O setor varejista já vinha ampliando a atuação na área financeira e acelerou o processo diante do crescente uso de canais digitais na pandemia. Mais recentemente, tem redobrado a atenção para uma possível integração às novidades do mercado, como o open banking e o PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central a ser lançado em novembro deste ano.

No caso do grupo Guararapes, a possibilidade de oferecer contas digitais -somada aos investimentos tecnológicos que a companhia tem implementado em sua plataforma de cartões no último ano, por exemplo- pode ser um passo a mais na atuação da companhia no sistema financeiro.