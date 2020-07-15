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Dona da Riachuelo desiste de transformar financeira em banco

Em comunicado aos acionistas, a companhia disse que o motivo da decisão foi a aceleração da transformação de seu modelo de negócios em uma 'grande plataforma digital centrada no cliente'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 07:47

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 07:47

teclado de computador
O setor varejista já vinha ampliando a atuação na área financeira e acelerou o processo diante do crescente uso de canais digitais na pandemia Crédito: Pintrest
O grupo Guararapes, que controla a Riachuelo, anunciou nesta terça-feira (14) que decidiu suspender o processo de transformação da Midway -financeira da companhia- em banco e que vai focar os esforços em conseguir a autorização do Banco Central para oferecer contas digitais.
O grupo, que já havia determinado a criação do Banco Midway em novembro de 2018, ainda aguardava a autorização da autoridade monetária para operar no sistema financeiro.
Em comunicado aos acionistas, a companhia disse que o motivo da decisão foi a aceleração da transformação de seu modelo de negócios em uma "grande plataforma digital centrada no cliente", mas afirmou que mantém seu plano de transformar a Midway em uma plataforma digital de serviços financeiros.
O setor varejista já vinha ampliando a atuação na área financeira e acelerou o processo diante do crescente uso de canais digitais na pandemia. Mais recentemente, tem redobrado a atenção para uma possível integração às novidades do mercado, como o open banking e o PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central a ser lançado em novembro deste ano.
No caso do grupo Guararapes, a possibilidade de oferecer contas digitais -somada aos investimentos tecnológicos que a companhia tem implementado em sua plataforma de cartões no último ano, por exemplo- pode ser um passo a mais na atuação da companhia no sistema financeiro.
"Em reunião do conselho de administração da companhia [...] decidiu-se por suspender o processo para transformar a Midway Financeira em banco múltiplo e solicitar ao Banco Central a autorização para oferecer contas digitais por meio de uma estrutura mais ágil, otimizada e focada no cliente", afirmou a controladora da Riachuelo em nota.

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