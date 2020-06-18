Morre aos 91 anos o dono das lojas Riachuelo, Nevaldo Rocha

Nevaldo Rocha Crédito: Folhapress

Na noite desta quarta-feira (17), em Natal, morreu aos 91 anos o empresário e dono das lojas Riachuelo Nevaldo Rocha. No momento, ainda não há informações sobre a causa da morte. Ele passou mal em casa, em Natal, Rio Grande do Norte.

O fundador do grupo Guararapes nasceu no interior do Rio Grande do Norte. Lá, ele seguiu uma trajetória de sucesso que começou na década de 40 ao abrir sua primeira loja em Natal, chamada A Capital.

Na década de 70, a empresa com o nome Guararapes contava com duas fábricas. Nessa época, Rocha comprou as lojas Riachuelo.

Nevaldo Rocha era viúvo e deixa três filhos: Flávio Rocha, Lisiane Rocha e Élvio Rocha.