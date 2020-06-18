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Luto

Morre aos 91 anos o dono das lojas Riachuelo, Nevaldo Rocha

Ele estava em casa, quando passou mal. A causa da morte ainda não foi revelada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2020 às 10:14

Publicado em 18 de Junho de 2020 às 10:14

Nevaldo Rocha
Nevaldo Rocha Crédito: Folhapress
Na noite desta quarta-feira (17), em Natal, morreu aos 91 anos o empresário e dono das lojas Riachuelo Nevaldo Rocha. No momento, ainda não há informações sobre a causa da morte. Ele passou mal em casa, em Natal, Rio Grande do Norte.
O fundador do grupo Guararapes nasceu no interior do Rio Grande do Norte. Lá, ele seguiu uma trajetória de sucesso que começou na década de 40 ao abrir sua primeira loja em Natal, chamada A Capital.
Na década de 70, a empresa com o nome Guararapes contava com duas fábricas.  Nessa época, Rocha comprou as lojas Riachuelo.
Nevaldo Rocha era viúvo e deixa três filhos: Flávio Rocha, Lisiane Rocha e Élvio Rocha.
As informações são do G1 RN

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