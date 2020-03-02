Morre ex-comandante da General Electric, o gestor do século

Morreu neste domingo (1º), aos 84 anos, o ex-comandante da General Electric Jack Welch.
Segundo Abby Whalen, porta-voz da família, a causa da morte foi insuficiência renal.
O executivo tinha métodos controversos, mas transformou o mundo empresarial dos Estados Unidos. Promovia demissões em larga escala e pregava expansões ambiciosas.
Em 1999, a revista Fortune elegeu Welch como o "o gestor do século".
Iniciou a carreira na General Electric em 1960. Em 1981, tornou-se CEO, cargo que ocupou por 20 anos. Aplicou inovações gerenciais.