Desenrola: Caixa alcança R$ 1 bi em renegociação e 50 mil beneficiados

Ao todo, entre 17 de julho e esta sexta-feira (4), o banco renegociou mais de 62 mil contratos de clientes. Segundo a Caixa, 91,2% das dívidas foram pagas à vista com desconto de até 90%.

Fachada da Caixa no Centro de Vitória Crédito: Felipe Sena

O banco calcula, ao todo, ter 13,7 milhões de clientes com dívidas em atraso, com um saldo acumulado de R$ 220,9 bilhões em dívidas em 17,8 milhões de contratos. Segundo a Caixa, o site de renegociação do banco já registrou 6,8 milhões de visitas.

Na primeira fase do Desenrola, os bancos podem renegociar as dívidas de clientes com renda mensal entre dois salários mínimos e R$ 20 mil. É possível parcelar as dívidas entre 12 e 120 meses, com taxas personalizadas e a primeira parcela para 30 dias.