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Programa federal

Desenrola: Caixa alcança R$ 1 bi em renegociação e 50 mil beneficiados

Segundo o banco, 91,2% das dívidas foram pagas à vista com desconto de até 90%
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 ago 2023 às 16:00

Publicado em 05 de Agosto de 2023 às 16:00

Caixa Econômica Federal (CEF) já renegociou R$ 1 bilhão em dívidas de clientes através do Desenrola, programa de renegociação criado pelo governo federal. Segundo o banco público, foram beneficiados mais de 50 mil clientes.
Ao todo, entre 17 de julho e esta sexta-feira (4), o banco renegociou mais de 62 mil contratos de clientes. Segundo a Caixa, 91,2% das dívidas foram pagas à vista com desconto de até 90%.
Fachada da agência da Caixa na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória, na manhã do dia 25/10/2022.
Fachada da Caixa no Centro de Vitória Crédito: Felipe Sena
O banco calcula, ao todo, ter 13,7 milhões de clientes com dívidas em atraso, com um saldo acumulado de R$ 220,9 bilhões em dívidas em 17,8 milhões de contratos. Segundo a Caixa, o site de renegociação do banco já registrou 6,8 milhões de visitas.
Na primeira fase do Desenrola, os bancos podem renegociar as dívidas de clientes com renda mensal entre dois salários mínimos e R$ 20 mil. É possível parcelar as dívidas entre 12 e 120 meses, com taxas personalizadas e a primeira parcela para 30 dias.
A exclusão dos cadastros restritivos se dá em até cinco dias úteis após a efetivação da renegociação. O Desenrola vai até 31 de dezembro.

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